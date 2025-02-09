陳彥婷4歲兒「噎到變臉」！老公秒用哈姆立克法急救　驚恐影片曝

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber陳彥婷和巨人婚後育有2子「黃金」、「元寶」，經常透過社群記錄家庭日常，一家人逗趣互動深受廣大粉絲喜愛。8日，她曬出一段家中監視器畫面影片，原來是兒子黃金在進食時，因為咬太大口導致噎住，嚇得一旁巨人跳起來立刻使用哈姆立克急救法，才沒有釀成大禍，事後回看監視器的陳彥婷也嚇壞直呼「想到就全身發抖，太可怕」。

▲陳彥婷大兒子吃東西不慎噎住。（圖／翻攝自陳彥婷Instagram）

陳彥婷8日在社群發布一段1分鐘影片，內文表示「我和巨人從以前就有學哈姆立克，但沒想過會有要用到的一天」，影片中黃金在爸爸巨人身旁吃著串烤，不小心吃太大塊直接卡在喉嚨說不出話，巨人從頭到尾都盯著兒子進食，因此馬上就發現不對勁，起身馬上使用哈姆立克急救法幫兒子取出卡著的食物，一邊著急著大喊老婆的名字。

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▲巨人馬上使用哈姆立克法幫兒子取出食物。（圖／翻攝自陳彥婷Instagram）

陳彥婷透露跟老公顧小孩方式不同，她是強心臟、冷靜型，巨人則是先預判、澎湃型，因此當天她先去洗澡吹頭髮，巨人則是盯著兒子吃東西，她回想當時心有餘悸道「好險！剛剛是巨人看著，好險！巨人真的看著黃金吃！我洗澡吹頭髮關門，加上如果巨人用電腦的話，真的完全會耽誤到時間，想到就全身發抖，太可怕！」且當下她關著門吹頭髮，一開始根本完全沒聽到老公呼救聲。

之所以會馬影片分享出來，是希望所有父母都要小心，育兒有很多要讓孩子獨立學習的部分，但同時也要時刻注意，她坦言自己事後嚇得全身都在發抖，老公巨人也嚇得差點哭出來，同樣身為人母的藝人王思佳看完也驚呼，讚嘆巨人「真的是神隊友」。