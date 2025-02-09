轟具俊曄悼念文虛偽還不夠！中國導演再罵「就是看不慣那老韓男」

記者劉宛欣／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）驟逝，身邊的親友狀況令人擔憂，尤其是丈夫具俊曄受到極大打擊，就連好友也相當擔憂他的狀況，大S的頭七當天是她和具俊曄結婚三周年的紀念日，具俊曄於Instagram發文，寫下「永遠愛妳」，怎料卻引來中國導演汪子琦砲轟她「你是個虛偽的人」，此舉引發網友圍攻，對此她堅持己見，在微博發文表示「我就是看不慣那個韓國老男人」。

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▲具俊曄發文思念愛妻大S，卻遭汪子琦批評「看不慣」。（圖／翻攝自具俊曄IG、汪子琦IG）

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汪子琦9日在微博發文表示自己在大S婚後曾經發文祝福對方「好自為之」，過去曾是大S粉絲的她，聽到大S死訊感到惋惜，甚至向柴智屏表達如有追悼會，希望能致意的意願。接著她提到大S曾經借錢給事業困難的汪小菲，感到對方應該盡了很大的努力經營婚姻，表示「稚子無辜，我想大S最放心不下的，一定是她拚盡全力生下的兩個孩子」。

▲汪子琦發文繼續砲轟具俊曄。（圖／翻攝自微博）

話鋒一轉，汪子琦直言不滿具俊曄發的聲明：「我就是看不慣那個韓國老男人發的那個虛偽、毫無溫度的公關聲明，通篇我看到的只有算計，沒有失去摯愛的痛苦。」並呼籲「請活著的人給予她尊重，讓她好好的安息」，至於她批評完具俊曄，自己的感情史也被挖出來鞭，她則回擊「不要拿我曾經的婚姻來攻擊我，我離婚是淨身出戶的，一段不好的婚姻，輕則傷身，重則身敗名裂」。

此前，具俊曄思念愛妻大S的貼文引來大量網友關注與留言，眾人紛紛表示慰問。不過汪子琦在該Instagram發文下卻留言：「You are phony person（你是個虛偽的人）」。顯然虛偽指的就是具俊曄，一番言論迅速引來網友砲火，許多人紛紛在留言中批評汪子琦，提及她過去的情史爭議。