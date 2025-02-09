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《不熙娣》代班內幕曝！Sandy經紀人「知道會被罵」：但沒想到結果是這樣

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）日前證實將代班《小姐不熙娣》，未料最近被Threads網友發文指控「對來賓態度很不太友善」，氣得經紀人阿連截圖存證。阿連9日只好寫下Sandy決定代班的關鍵，「沒想到結果是這樣，真的太憤怒了。」

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▲▼Sandy經紀人。（圖／翻攝自Threads）

▲Sandy經紀人替她打抱不平。（圖／翻攝自Threads）

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阿連在Threads表示，跟在Sandy這5年來，只要遇到惡意攻擊，對方總是要她忍住還說「沒辦法，我就是會被攻擊，沒關係啦」，面對沒來由的揣測，對方也老說「沒事啦不影響」。

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy最近被Threads網友發文指控「對來賓態度很不太友善」。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

對於Sandy一直以來的不回應，阿連9日嚴肅表示那並非默認事實，「那是她的個性，她的包容。」直到此次事件，《小姐不熙娣》當初聯繫後，阿連就知道「會被罵」，但因為Sandy認為能幫上忙的地方不多，「這也是一種幫忙 ，什麼都沒談就一口答應。」

▲▼小S。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

▲小S向《小姐不熙娣》告假半年。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

然而，「沒想到結果是這樣」，阿連氣憤地說，因此她決定這次要好好保護自己的藝人，「我不會再忍耐，亂造謠，我就以毀謗名譽請律師處理。」

阿連Threads全文：

在容易文創工作5年了
從跟在Sandy身邊到變成藝人總監
Sandy老是跟我說
那些惡意攻擊 忍住
沒辦法 我就是會被攻擊
沒關係啦
惡意的揣測
她總是說 沒事啦 不影響
她選擇當作沒看到
她選擇不回應
不是默認事實好嗎？
那是她的個性，她的包容
五年來經歷了很多
我一次一次被她說服
其實身為經紀人 超級沒用
沒有好好保護自己的藝人
一直到這次事件
當初製作單位找來 我知道會被罵
但是Sandy說 我們能幫忙的不多
這也是一種幫忙 ，什麼都沒談就一口答應
沒想到結果是這樣，真的太憤怒了
這次我不會再忍耐
亂造謠 我就以毀謗名譽 請律師處理。

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