代班《不熙娣》…Sandy遭控「態度很不友善」！經紀人罕強硬發聲

記者潘慧中／綜合報導

大S（徐熙媛）於日本猝逝後，小S（徐熙娣）因過於悲傷向《小姐不熙娣》請假半年，節目將由Sandy（吳姍儒）代班。沒想到，Sandy 8日被網友直指「對素人來賓或是來賓態度很不太友善」，經紀人隔天看到後則罕見強硬回應！

►更多【大S過世】相關新聞

▲Sandy經紀人親自回應網友的指控。（圖／翻攝自Threads）



[廣告]請繼續往下閱讀...

該網友在Threads發文表示，《小姐不熙娣》找Sandy代班「很可怕」，原因是他聲稱Sandy對來賓態度很不友善，「跟她錄過影的應該都知道只是都沒說！（事實100%）」

▲Sandy人紅是非多。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



對此，Sandy經紀人阿連9日親自回應該網友，並詢問是否有相關證據，「沒有的話，我截圖存證，我會走法律程序。」看到有其他人指稱Sandy是大牌星二代，阿連也回應：「大牌？妳跟他一起錄影或工作過嗎？沒有的話，請不要亂臆測。」

▲Sandy經紀人不捨她被無辜造謠。（圖／翻攝自Threads、YouTube／我愛小明星大跟班）



Sandy經紀人阿連表示，如果是發表意見的話，她當然會尊重，「我不尊重的是惡意造謠」，不滿Sandy被無辜指稱會欺負素人、兇工讀生、耍大牌，「這麼多年一起工作，她都要我把這些忍下來，說沒關係。這次太過份了。我會把造謠的人ID全部截下來，走法律程序吧！」

▲小S向節目告假半年。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）