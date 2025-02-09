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大S生前「最後遺願」晚8個月終於實現！118字曝光 網淚：妳等到了

記者潘慧中／綜合報導

大S（徐熙媛）於日本猝逝後，骨灰好不容易在5日回台，前婆婆張蘭的乾兒子夏健卻被抓包造謠是汪小菲出錢包機的，引發眾怒的同時，抖音也開鍘宣布將無限期封禁前夫和前婆婆的帳號，而這意外完成了她8個月前的心願，讓不少粉絲泛淚留言：「妳等到了。」

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▲▼大S。（圖／翻攝自微博／大S）

▲大S生前在微博發的最後一則貼文。（圖／翻攝自微博／大S）

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大S 2024年5月下旬曾在微博發文，針對張蘭造謠其小孩退學一事公開澄清，「孩子在校適應良好，根本不存在被退學的謠言，請張蘭停止造謠、道歉」，由此可見前婆婆已經不是第一次造謠。

▲▼大S。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

▲雖然晚了8個月，但大S終於實現心願。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

其次，大S當時也向北京互聯網法院申請行為禁止令，「禁止張蘭繼續對我和孩子實施違法行為」；最後，她當時向抖音等單位喊話，希望它們能履行職責，「及時制止張蘭侵害婦女兒童權益的行為。」

▲▼大S。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

▲▼大S生前就曾指控張蘭造謠。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛、抖音／張蘭）

那些單位當時雖然沒有及時履行職責，但如今眼見大S被造謠骨灰回台的搭機費是由汪小菲所出，抖音副總裁李亮8日在微博發文表示，「利用此事件炒作、推薦不實內容以牟取商業利益者，抖音內部經多次討論，最終決定全面封禁。」

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大S, 徐熙媛, 汪小菲, 張蘭

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