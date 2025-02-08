張蘭不爽抖音被封首發聲！　委屈急喊「不認同、不接受」

記者劉宛欣／綜合報導

藝人徐熙媛（大S）病逝引起廣泛關注，然而汪小菲、前婆婆張蘭的一連串行徑卻惹議，尤其張蘭卻被抓包默認造謠兒子汪小菲出錢包機，引發眾怒。對此，抖音官方也看不下去出手開鍘，發聲明宣布將張蘭與汪小菲的抖音帳號無限期封禁，對此處置，被奪了生財工具的張蘭相當不服氣，稍早接受陸媒採訪表示「不接受」。

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▲張蘭（右）不滿被封。（圖／翻攝自微博）

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面對生財工具抖音帳號被封，張蘭8日回應陸媒《鳳凰網財經》表示「不認同、不接受」。她解釋自己只是點讚了「我是夏小健」的影片，並沒有推薦，但承認自己沒有向汪小菲本人核實講述包機費用影片的內容，不過，她進一步指出，自己本來就很常按讚留言、影片，委屈直呼「我不可能每個點讚都要審核」。

▲張蘭解釋自己不是故意造謠。（圖／翻攝自微博）

此前，抖音官方8日宣布無限期封禁母子倆的帳號，「有部分帳號借機炒作，發布謠言，違背公序良俗和道德底線，不尊重逝者及家屬，也傷害了公眾感情。對此類行為，我們堅決予以打擊。」內容點名張蘭的帳號「張蘭·俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」以及「汪小菲」，抨擊兩人在大S離世後炒作，「因利用徐熙媛離世事件進行商業炒作，持續發布不實內容、違規推廣影片並牟取利益，儘管此前已遭處罰，仍未改正，因此同樣遭到無限期封鎖。」