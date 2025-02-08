ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蔡淑臻化身菜鳥臻 　自豪「頭髮插土會發芽」

記者葉文正／台北報導

TVBS節目《女人我最大》2月特別邀請金鐘影后蔡淑臻擔任策展封面人物，她從包包、髮型的取捨轉變，再到這些年心境上的變化，暢談如何「愛自己」。蔡淑臻在演藝圈勇於嘗試不同類型工作，為了經營自媒體，甚至闖進各大傳統市場，搭配各種時尚穿搭，她心態越來越放鬆，受訪還自豪透露頭髮毛囊超健康，開玩笑「插進土裡會發芽」。面對全新的2025年，她笑說：「我去年太放鬆啦！今年要當個yes女孩，對任何工作都說yes。」

▲蔡淑臻說今年要好好工作。（圖／TVBS）

▲蔡淑臻說今年要好好工作。（圖／TVBS）

蔡淑臻當過模特、歌手、主持人、演員，也參與幕後工作，她去年將觸角伸向自媒體，打破高冷螢幕形象，在社群po出一支支「菜鳥臻」、「技術流」等幽默短片，有挑戰盲選穿搭、學新的攝影技巧，甚至玩輸遊戲被畫臉也哈哈大笑。其中最受觀眾喜愛的是看她到傳統市場挖寶，用媽媽風格碎花洋裝、爸爸的條紋衫、西裝褲，配出一套套又潮又時尚的穿搭。她強調過程完全沒設計，碰到什麼老闆、穿到什麼服裝，一切都是隨機發生，她開心分享：「粉絲的留言都很有趣，常會推薦我菜市場必吃、必買的，太可愛了。」

▲蔡淑臻說今年要好好工作。（圖／TVBS）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡淑臻自稱是菜鳥臻。（圖／TVBS）

如何愛自己？蔡淑臻說：「不僅是內心和解，更是與外界的平衡。學會接受真實的自己，同時也要學會以自己的方式去表達。」這些內省體現在她對外在的轉變。她坦言，年輕時迷戀大包，總覺得大就是好，什麼都能裝下，「但每次找東西都像在挖寶藏，還沒找到，人已經累了」。而現在的包裡有什麼？她的回答比想像中更樸實：「沒什麼特別的啦，就是護唇膏、手機、錢包、口罩和酒精。」她笑著補上一句：「是不是很無聊？」

▲蔡淑臻說今年要好好工作。（圖／TVBS）

▲蔡淑臻是髮量富翁。（圖／TVBS）

在演藝圈，髮量充沛的女明星常被冠以「髮量富翁」稱號，而蔡淑臻是其中的佼佼者。她開玩笑：「年輕時，我的頭髮硬到可以插土裡發芽，每根毛囊能長3根頭髮呢！現在沒那麼多了，反而更適合留短髮，否則會炸開！」她後來為戲需要剪短髮，回顧決定她坦然地說：「長髮的我，好像希望全世界都愛我；短髮的我，只需要懂我的人愛我，就夠了。」她以《村裡來了個暴走女外科》奪下金鐘影后，她不只演還參與幕後製作，在新的一年，她繼續挑戰自己，賣關子透露將會嘗試新的工作內容，會有新的身分，要觀眾拭目以待。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【體重差一點露餡】玩曹沖秤水位直線上升...媽媽速速退開！

推薦閱讀

遭無知酸民狂批吃軟飯！　具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

遭無知酸民狂批吃軟飯！　具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

快訊／汪小菲張蘭「抖音無限期封禁」！　官方重砲開鍘：違背良俗道德

快訊／汪小菲張蘭「抖音無限期封禁」！　官方重砲開鍘：違背良俗道德

大S樹葬「長眠地」曝光！　「骨灰再研磨」不立碑不進塔回歸自然

大S樹葬「長眠地」曝光！　「骨灰再研磨」不立碑不進塔回歸自然

大S頭七和結婚紀念日！　具俊曄一早發文告白「永遠愛妳」配樂惹淚

大S頭七和結婚紀念日！　具俊曄一早發文告白「永遠愛妳」配樂惹淚

具俊曄棄遺產可預料！昔「徒手撐鷹架」救一票韓星　不棄截肢隊友25年

具俊曄棄遺產可預料！昔「徒手撐鷹架」救一票韓星　不棄截肢隊友25年

Melody喜曝小10歲弟弟同性婚！「恭喜這對帥新郎」飛半顆地球祝福

Melody喜曝小10歲弟弟同性婚！「恭喜這對帥新郎」飛半顆地球祝福

大S骨灰暫置家中「已申請樹葬」！小S證實：讓姊姊回歸大自然

大S骨灰暫置家中「已申請樹葬」！小S證實：讓姊姊回歸大自然

邱瓈寬頭七直奔大S家探視　最後對話也曝光

邱瓈寬頭七直奔大S家探視　最後對話也曝光

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」！　資深粉絲解析含意哭了

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」！　資深粉絲解析含意哭了

抖音副總裁親出面！　通殺張蘭、汪小菲、乾兒子「炒作惡劣謠言」

抖音副總裁親出面！　通殺張蘭、汪小菲、乾兒子「炒作惡劣謠言」

具俊曄傾訴40年好友：我會努力撐下去　拒講電話曝心痛原因

具俊曄傾訴40年好友：我會努力撐下去　拒講電話曝心痛原因

直擊／13位日本AV女優「低溫8度脫了」　引退暗黑女神現身⋯台下嗨爆

直擊／13位日本AV女優「低溫8度脫了」　引退暗黑女神現身⋯台下嗨爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

遭無知酸民狂批吃軟飯！　具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

快訊／汪小菲張蘭「抖音無限期封禁」！　官方重砲開鍘：違背良俗道德

大S樹葬「長眠地」曝光！　「骨灰再研磨」不立碑不進塔回歸自然

大S頭七和結婚紀念日！　具俊曄一早發文告白「永遠愛妳」配樂惹淚

具俊曄棄遺產可預料！昔「徒手撐鷹架」救一票韓星　不棄截肢隊友25年

Melody喜曝小10歲弟弟同性婚！「恭喜這對帥新郎」飛半顆地球祝福

大S骨灰暫置家中「已申請樹葬」！小S證實：讓姊姊回歸大自然

邱瓈寬頭七直奔大S家探視　最後對話也曝光

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」！　資深粉絲解析含意哭了

抖音副總裁親出面！　通殺張蘭、汪小菲、乾兒子「炒作惡劣謠言」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蔡淑臻

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 謝和弦解封了！　睽違5年將唱寫給前妻的歌「竟是現任老婆指定」
  2. 張蘭不爽抖音被封首發聲！　委屈急喊「不認同、不接受」
  3. 《少年Pi的奇幻漂流》舞台劇7月來台！國家戲劇院連2周13場演出
  4. 二女兒才出生10個月　謝和弦、陳緗妮爆「跑出小三了」！
  5. 徐嬌憶大S「勇阻家暴惹怒大佬」　談生前俠女暖舉：播下勇敢種子
  6. 邱瓈寬頭七直奔大S家探視　最後對話也曝光
  7. 前主播PO文談史書華外遇：人生不能省的就是律師費！
  8. 宋哥籲廠商「切割486先生」遭出征！再開炮嗆：人沒品不能道德敗壞
  9. 曾莞婷自爆是什麼都不管的觀光客　郭泓志對高捷喊爸被怒嗆太多餘！
  10. 蕭秉治生日巧撞「重大日子」！　過年狂寫20首歌太猛

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366