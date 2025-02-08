NewJeans宣布改名！　ADOR「對成員選擇很遺憾」

記者張筱涵／綜合報導

韓團NewJeans因與所屬經紀公司ADOR的合約糾紛，近日宣布改名 「NJZ」，正式展開獨立活動。然而，ADOR隨即發表聲明，表達對成員單方面行動的遺憾，並強調將竭盡全力維護NewJeans的品牌價值。

▲NewJeans於7日宣布改名為NJZ。（圖／翻攝自Instagram／complex）



NewJeans五名成員（Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein）於7日，透過社群平台正式宣布 「NJZ」 作為新團名，並公開全新團體照，且她們將在3月出席香港的活動，並公開新曲。

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針對NewJeans改名並展開獨立活動，ADOR於7日發表聲明表示：「成員們在合約仍具法律效力的情況下，單方面做出這樣的決定，對此我們深感遺憾。我們將竭盡全力保護NewJeans的品牌價值，也隨時準備與成員或其法律代表會面，解開誤會，並商討未來的活動計劃。」

事實上，NewJeans於去年11月29日召開緊急記者會，宣布與ADOR解約，並指控經紀公司 未能履行保護與培養藝人的義務。針對此事，ADOR隨後向法院申請「企劃公司地位保全及禁止廣告合約簽訂」的假處分，並提起確認專屬合約有效性的訴訟。雙方的法律糾紛仍在進行中。