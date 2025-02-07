張穎穎含淚PO黑白照！　深夜再發聲：受了天大的委屈

記者王靖淳／綜合報導

女星大S因染上流感併發肺炎病逝，享年48歲，前夫汪小菲得知死訊後立刻搭機來台，接連出現淋雨散步、上網留言「老婆我好想你」等舉動，引發舊愛張穎穎發文公審，貼文曝光後引發網友兩派討論，稍早更透過抖音曬出黑白照訴心境，「很奇怪，受了天大的委屈也不吭一聲，但聽到安慰的話泣不成聲。」

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▲張穎穎PO出黑白照訴說心情。（圖／翻攝自抖音／張穎穎）

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張穎穎透過抖音分享一段個人短片，並搭配一系列個人照，揭露她在面對壓力及挑戰時的內心狀態，表達即便面對天大的委屈，她選擇保持沉默，但當收到安慰的話語時，情緒卻一時之間無法控制，淚水更是不由自主地流下來。影片內容曝光後，掀起兩派網友留言討論，有人表達支持，也有人要她別參與別人的家務事。

▲張穎穎PO抖音表達委屈。（圖／翻攝自抖音／張穎穎）

事實上，張穎穎今（7）日在微博連續發布三篇貼文批評舊愛汪小菲，並指出對方在前妻大S逝世後仍進行各種不當行為，並坦言對此感到極度不滿。她質疑汪小菲用水軍操控輿論，試圖洗白形象，更爆料對方結婚第二年就出軌，且多次欺騙女性，如今則是把責任轉嫁現任伴侶。張穎穎呼籲所有女性覺醒，打破束縛，「誰和他在一起，誰就被逼著要學會當媽，隨時給他擦屁股。願所有女生早日看透，衝破枷鎖，早日奔向美好生活，你會感慨世間還是如此美好。」

▲張穎穎連發三篇文罵汪小菲。（圖／翻攝自微博／張穎穎YY）

此外，透過張穎穎微博的最新貼文底下留言可見到，當她被問及與舊愛汪小菲的過去關係時，張穎穎給出既直白又具嘲諷的回答，並表示汪小菲「肯定給每個女生都下跪過。」稍早更回覆網友留言，否認小S老公許雅鈞牽線她與汪小菲認識的傳聞，「不是，我根本不認識他，你也被洗腦了。」

▲網友留言。（圖／翻攝自抖音／張穎穎）