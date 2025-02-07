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宋哥挨酸不紅又蹭反擊了！　「喊話廠商切割486先生」遭惡評洗版

記者王靖淳／綜合報導

女星大S因過年期間得流感併發肺炎過世，享年48歲，消息曝光後電商網紅「486先生」卻發文諷刺大S投胎到中國，讓女星宋依璇（宋哥）氣得發文抵制，並喊話廠商快與他切割，不料貼文後卻出現網友留言吐槽：「不紅的女星又來蹭？真以為妳是誰。」為此，宋哥反擊了。

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▲▼宋哥抵制486。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）（圖／翻攝自Instagram／pipi_sung）

▲宋哥（圖右）發文抵制486先生。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）

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宋哥今（7）日在IG曬出網友罵她的留言截圖，有人酸她不紅還愛蹭，質疑她根本沒有那麼大的影響力，足以讓廠商決定和486先生結束合作關係。為此，宋哥表明自己沒生氣，反而對於網友的指控感到很好笑，並詢問攻擊她的網友們是不是吃了什麼，暗示對方的焦點錯亂且理不直氣壯，「擺錯重點就算了，還以為自己道理王。」她進一步透露，來留言攻擊她的網友，都是專門發布政治內容的小帳號，並再次強調自己對政治話題完全沒興趣。

▲▼宋哥反擊酸民。（圖／翻攝自Instagram／pipi_sung）

▲宋哥反擊酸民。（圖／翻攝自Instagram／pipi_sung）

事實上，宋哥最近在社群發文表達對於廠商與486先生合作的擔憂。她透露，自己過去曾是該廠商產品的忠實使用者，然而，該公司與486先生的合作引起她的疑問。宋哥指出，486先生人品、人格有極大爭議，還有不少誇張行為，包含涉及欺負女星大S以及盜用韓國網紅照片等，都讓宋哥對該廠商的品牌形象感到失望。

▲▼宋哥反擊酸民。（圖／翻攝自Instagram／pipi_sung）

▲宋哥表明對政治話題沒興趣。（圖／翻攝自Instagram／pipi_sung）

宋哥喊話廠商應重新評估與486的合作。她表明，與爭議人物合作可能對品牌形象造成不良影響，並希望公司能聽取消費者的意見，做出符合企業價值及道德標準的決策。此外，宋哥還呼籲其他消費者一同向廠商表達不滿，並鼓勵大家透過官方客服發聲，要求終止與486的合作。

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大S, 徐熙媛, 猝逝, 過世, 486, 宋哥

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