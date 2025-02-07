記者張筱涵／綜合報導

南韓知名主持人裴晟宰（47歲）與小14歲主播金多英即將步入婚姻殿堂。兩人因合作綜藝節目《射門明星》結緣，在低調交往2年後，決定攜手共度餘生，成為業界矚目的「主播夫婦」。

▲裴晟宰和金多英將結婚。（圖／翻攝自韓網）



據韓媒報導，裴晟宰與金多英因參與《射門明星》牽起緣分，進而發展為戀人，交往期間相當低調，並於近日決定攜手步入婚姻。消息人士透露，兩人以穩固的信任和感情為基礎，目前正在籌備婚禮，並獲得親友的祝福。

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雖然裴晟宰和金多英都是主播出身，但實際上並未同台共事過。裴晟宰於2021年2月從SBS離職後，金多英於同年8月加入SBS，兩人的交集主要來自《射門明星》的合作。

裴晟宰於2005年以KBS電視台第31期公開招聘主播身份入職，後於2006年加入SBS電視台，成為台內王牌主播。他於2021年離職後，轉型為自由職業主持人，主持了多檔熱門節目，包括《射門明星》、《國手就是國手》、《Hello Trot》、《烈焰樂隊》等，並多次擔任世界杯、亞運會及冬夏奧運等重大體育賽事的解說員，以專業能力獲得高度評價。

金多英曾在木浦MBC與釜山MBC擔任主播，2021年加入SBS後迅速嶄露頭角，成為《金英哲的Power FM》固定嘉賓，以及《SBS 8點新聞》體育新聞主播。此外，她還擔任巴黎奧運會主要主持人，展現優異的專業能力，在《射門明星》中，她作為「FC阿娜康達」成員，以熱情與拼搏精神贏得觀眾的喜愛。