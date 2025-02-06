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張蘭乾兒子「抖音清空遭禁關注」！　小帳起底網狂洗版

記者王靖淳／綜合報導

女星大S因流感併發肺炎猝逝，享年48歲，骨灰已於昨（5）日搭私人飛機抵台，不過前婆婆張蘭的乾兒子卻公開造謠包機費用是大S前夫汪小菲支付，讓小S得知後氣得直呼：「人在做，天在看。」消息曝光引發關注，如今就有眼尖的網友發現，夏健的抖音帳號已全數清空且遭禁止關注，還因此登上微博熱搜且小帳別起底遭洗版，掀起不小討論。

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▲▼張蘭乾兒子

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▲網友發現張蘭乾兒子帳號被禁止關注。（圖／翻攝自微博、抖音／我是夏小健）

夏健原先多次在影片及直播中堅定表示：「汪小菲包機接大S回台灣了，此次包機是汪小菲主動聯繫解決的，以汪小菲的性格，他是不允許大S的骨灰像行李一樣被拉回來，他一定讓大S體體面面的歸來。」乾媽張蘭不但點讚相關影片，還開直播帶貨，不料卻湧入大批網友嗆她「沒一句實話」，如今兩人的帳號都慘遭官方封鎖、禁播，引發網友熱議。

▲▼張蘭乾兒子帳號被鎖。（圖／翻攝自微博）

▲▼張蘭乾兒子

▲張蘭乾兒子帳號被禁止關注登微博熱搜，網友湧入小帳洗版。（圖／翻攝自抖音、微博）

事實上，大S的家人昨（5）日帶著她的骨灰，搭乘私人包機VistaJet從東京回台，在下午3點多安全抵達台北松山機場。事後小S發聲證實大S的骨灰已回到家中，並非外傳在龍巖會館設靈堂，且表示也不會舉辦告別式。

 ▲▼張蘭乾兒子（圖／翻攝自微博）

▲張蘭乾兒子稱汪小菲主動包機，遭小S打臉。（圖／翻攝自微博）

如今傳出汪小菲主動出錢包機接回大S的謠言，小S稍早透過經紀人反擊：「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」

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大S, 徐熙媛, 猝逝, 過世, 張蘭.夏健, 汪小菲, 小S, 徐熙娣

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