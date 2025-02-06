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這樣的池珍熙你看過？　真的親上李奎炯「男男之吻」：感情迅速加溫

記者吳睿慈／台北報導

南韓男神池珍熙出道25年，終於圓夢挑戰情境喜劇，他與「小迷糊」李奎炯攜手合作最新韓劇《喀喀喀喀》，兩位型男顛覆過往沉穩、溫柔形象，火力全開挑戰情境喜劇，再加上先前公開的預告中還赫然出現兩人「男上加男」的吻戲橋段，戲劇5日舉辦線上記者會宣布正式開播。

▲▼池珍熙、李奎炯顛覆形象全力搞笑。（圖／friDay影音提供）

▲池珍熙、李奎炯在新戲《喀喀喀喀》顛覆形象全力搞笑。（圖／friDay影音提供）

池珍熙一直以來都想挑戰情境喜劇，這次終於得到了很好的機會，能盡情發揮多年來隱藏的搞笑慾望，「劇中的角色雖然表面上很嚴肅，但又有些反差的搞笑設定，希望觀眾能夠享受這些趣味」；李奎炯對此笑著附和：「前輩一直給人嚴肅的印象，但這次合作真的讓我大吃一驚！不論觀眾想像到什麼，實際上的他都會更加有趣！」表達了強烈的背書掛保證。

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提到引起熱議的「男男之吻」時，李奎炯笑著承認：「老實說當時真的很不自在，其實與其說是吻戲，不如說是情緒爆發的延續，甚至更接近打鬥戲。當時跟著感情走，結果嘴巴就撞上了。」他解釋：「那場戲是在拍攝初期就進行的，雖然有點尷尬，但整體來說還是很有趣，帶著一種矛盾的情緒去完成」。

▲▼池珍熙、李奎炯顛覆形象全力搞笑。（圖／friDay影音提供）

▲導演期待將《喀喀喀喀》拍成長壽劇。（圖／friDay影音提供）

池珍熙也補充說：「不是說親吻很開心，而是拍攝過程很有趣。雖然當時我們還沒完全熟悉，但拍完那場戲後，感覺關係變得更親近了。」兩人的吻戲拍得有趣，感情也迅速加溫，戲裡戲外都展現如一的好默契。

值得一提的是，《喀喀喀喀》不僅啟用了大批新生代演員，導演具成俊還透露了想將本作發展成「長壽季播劇」的期待：「我們不想只拍攝一季就結束。外國的情境喜劇通常會以多季的形式推出，希望本劇也能獲得大眾喜愛，建立起一個能夠和觀眾一起成長的世界觀，並持續發展成多季作品。」

▲▼池珍熙、李奎炯顛覆形象全力搞笑。（圖／friDay影音提供）

▲池珍熙與李奎炯有男男之吻，兩人親完感情加溫。（圖／friDay影音提供）

池珍熙對此也幽默地向觀眾喊話：「我相信收視率一定會很好，但即使現在沒看，之後如果推出第二、第三季時，大家還是會回來補看第一季的，所以不如現在就先追起來吧！」最後更霸氣表示：「我們要一直拍下去，做到第四、第五季！」讓現場笑聲不斷，也展現出對本劇的強大信心。《喀喀喀喀》每週四、五在friDay影音上線播出。

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池珍熙, 小迷糊, 李奎炯

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