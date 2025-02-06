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大S驟逝！汪小菲崩潰哭喊「想死」！　至今未見到S家一面內幕曝

記者孟育民／台北報導

大S（徐熙媛）2日因在日本感染流感併發肺炎病逝東京醫院，享年48歲。昨（5日）大S骨灰經VistaJet私人包機，在丈夫具俊曄護送下從東京運回台灣。第一時間，汪小菲就從泰國抵台，甚至獨自在外淋雨漫步，神情哀戚，昨天更被爆出驅車前往大S住宅哀悼。據悉，汪小菲5日整天悲傷過度無法出門，甚至一度有想不開的念頭，疑似未見到S家一面，加上遭到大量網友抨擊，如今與老婆Mandy陷入低潮。

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▲汪小菲聽聞大S過世神情憔悴。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲聽聞大S過世神情憔悴，爆出情緒崩潰。（圖／翻攝自臉書、桃園機場記者聯誼會提供）

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根據《中天新聞網》報導，對於前妻大S驟逝，知情人士透露稱汪小菲情緒崩潰，走不出傷痛，天天以淚洗面，甚至一度有想不開的念頭，還曾脫口說：「想死」，精神狀況同樣令人擔憂。

相關人士更透露，其實汪小菲此行來台，目前尚未見到大S骨灰、S一家人，僅把家人接到身旁照料。

▲▼汪小菲回豪宅後又出門淋雨 。（圖／娛樂中心攝）

▲▼汪小菲曾被拍到淋雨漫步，神情哀戚。（圖／攝影中心攝）

▲▼汪小菲淋雨漫步 。（圖／娛樂中心攝）

汪小菲3日傍晚和老婆Mandy現身桃園機場，面對媒體，他一度快要哽咽，並雙手合十說：「求你們多說她一些好話。」接著深深一鞠躬。當時問否會再飛到日本，以及此次來台是否會協助大S的後事？他則搖搖頭婉拒回答，僅表示「她永遠是我的家人。」直奔家後，又被目擊獨自淋雨漫步30分鐘，舉動掀起外界討論。

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關鍵字

大s, 小S, 過世, 徐熙媛, 汪小菲, 具俊曄

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