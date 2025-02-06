日本醫療體制崩塌！救世主她現身　《派遣女醫X FINAL》2月上映

記者吳睿慈／台北報導

日本國民醫療劇《派遣女醫X》自2012年開播後，至今已播出七季，還有特別篇跟衍生劇，每次播出全新一季都掀起高度話題。女主角米倉涼子以神醫「大門未知子」再度回歸，新作《劇場版派遣女醫X FINAL》為全系列邁向最終完結，並將在2月21日於全台大銀幕隆重獻映。

▲《派遣女醫X FINAL》2月21日在台上映。（圖／采昌國際多媒體提供）



《劇場版派遣女醫X FINAL》在日本上映後叫好叫座，上映45天後票房突破30億日元（約新台幣6.05億元），吸引超過226萬民眾搶看，展現驚人的票房號召力。米倉涼子雖然近年罹患「低髓液壓症候群」（低腦壓頭痛），不得不減少演藝工作，但她在還沒完全康復的情況下，依舊抱病演出，讓她對此有感而發：「我想這就是我為什麼能夠更強烈感受到生命的珍貴，而這也是本片的主題之一，同時也是我拍攝的原因之一。」

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▲《派遣女醫X FINAL》是系列作品的最終完結。（圖／采昌國際多媒體提供）



本片是系列作品的最終完結，米倉表示：「如果沒有12年的電視劇，我就不會站在這裡。」事實上，就連米倉本人都沒想到會連演長達12年，透露這角色已經成為「自己不可或缺的一部分」。她繼續說道：「所有參演者都如家人般互相尊重及敬愛，多虧有大家，才能完成這部作品。這部作品的看點很多，希望大家能注目大門未知子在說出『我，絕不失敗』這句話前的發展，以及她說出這句話的瞬間。這是我們灌注這12年來所有心意的一部作品，請大家務必進電影院觀賞。」

▲米倉涼子抱病參演《派遣女醫X FINAL》。（圖／采昌國際多媒體提供）



《劇場版派遣女醫X FINAL》描述當今的日本，白色巨塔已然崩壞，本該是拯救生命的醫療體制，也被迫迎來弱肉強食的時代。此時天才外科醫生大門未知子（米倉涼子飾演）登場。這回，她為了拯救某國總統的生命而離開日本，但同時，才華洋溢且精通政商界的神津比呂人（染古將太飾演），被任命為東帝大學醫院的新院長；而他的雙胞胎弟弟多可人（染古將太分飾），則是一家有資金支持的醫療設備製造商執行長。

片中，比呂人徹底合理化醫院改革的作風，導致醫護人員紛紛請辭。這時，大門被過往的同事森本（田中圭飾演）找回，並與比呂人一拍即合。不過當比呂人見到未知子的恩師神原晶（岸部一德飾演）時卻臉色大變。另一方面，森本也前往廣島吳市，試圖一探大門神秘的過去。