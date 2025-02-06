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大S指定葬禮「播這首歌」！昔15字親揭原因 小S：思念放心中

記者潘慧中／綜合報導

大S（徐熙媛）春節赴日旅遊期間，因患流感併發肺炎猝逝，享年48歲，消息震撼娛樂圈。然而，她生前其實從不避諱談生死，還曾在節目中透露想在葬禮上播放的歌曲。

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▲▼ASOS。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

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▲大S曾在節目中透露想在葬禮上播放的歌曲。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

ASOS當年主持《娛樂百分百》時，有次聽到小S哼起〈小丑〉，大S立刻說「這首我打算用在我的葬禮上欸」，而這也是有原因的，「我覺得還挺代表我們諧星的心聲哪。」

▲▼ASOS。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲大S跟小S解釋原因。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

只不過，大S的骨灰5日和家人搭乘私人飛機回台後，小S透過經紀人表示將不會舉辦告別式，「因為她一向都是喜歡低調的人，若思念她，就放在心中吧！我們全家感激您對熙媛的愛～。」

▲大S、小S姊妹情深厚。（圖／翻攝自小S IG）

▲小S和大S姊妹情深。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

事實上，大S以前談起生死總是豁達，「不會覺得傷心，因為這都是必經之路」，生完第二胎後，她更是對生命有了不同體悟，「我開始習慣記錄最近想講的事情，還有該交代的事情，因為我有瀕死的經歷，所以我把每天當作最後一天來過。」

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大S, 徐熙媛

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