張穎穎「遇不好的人要止損」！　認學不會示弱：吃過很多虧

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎病逝，享年48歲，前夫汪小菲得知死訊後立刻搭機來台，今（5）日更驅車前往大S住宅哀悼。為此，曾和汪小菲有過一段情的女星張穎穎昨（4）日在微博發布千字文譴責男方，貼文曝光後掀起兩派討論，稍早更透過抖音吐露心境，「遇到不好的人定要及時止損。」表示自己學不會示弱而吃過很多虧。

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▲張穎穎曾和汪小菲有過一段情。（圖／翻攝自微博）

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張穎穎透過抖音分享一段個人短片，並搭配文字教導女性如何堅強地面對人生的困難及不公。她強調，遇到不良人際關係時的自我保護重要性，並鼓勵粉絲們，當面臨負面影響時應果斷地「及時止損，頭也不回向前奔跑」，避免被謠言所困擾，「切不可聽信讒言，母愛爆棚搭上自己的性命。」

張穎穎還提到，自己的個性雖然永遠學不會示弱，因此這樣的堅強有時讓她吃了不少虧，不過她認為保持真實和真誠是最重要的。她用自己的經歷來勉勵所有人，無論面對什麼困境，都應該保持堅強，並從中學習與成長，提醒大家即使在逆境中也要爭取發光發熱。

▲張穎穎在抖音上傳影片。（圖／翻攝自抖音）

事實上，張穎穎昨（4）日才在微博發布千字文譴責舊愛汪小菲，她在文中稱「我哭死了」，並坦言本來不想針對此事發聲，但因為登上微博熱搜才決定發文。她細數大S的付出，直指汪小菲在立深情人設，「他拿她的離世給他立人設，這就是所有人眼中的愛。實則，所有的苦難都是他帶來的。」如今在抖音發布影片，讓不少網友留言猜測似乎意有所指，再度掀起不小討論。

張穎穎微博全文：

她為了他結婚生子從吃素變吃肉。

她為了他事業站台借錢全力支持他。

她為了他拼死湊成了兒女雙全。

她因為生孩子身材走樣被他罵是海狗。

她因為多吃幾口飯就被陰暗的眼神盯著導致她不敢多吃一口飯。

她因為流產完都沒坐月子就為了陪他參加個節目，還被罵的狗血淋頭。

她拖著疲憊的身體去參加葬禮，因聚光燈太過閃耀，被他的母親造謠穿透視裝。

她鼻炎出血受不了北京的棉絮，而最愛的他每天打開窗戶呼吸棉絮，還問她為何不喜歡？

即便這樣她也寧願在北京陪他，最後身體實在扛不住回到台灣，卻被他和他的家人網暴她是台獨。可她明明之前一直說自己是山東人啊。

她離婚之後不再回應他家任何惡意，想要過好自己的生活，可他們卻不斷打擾她，用她創造流量及財富，吸人血吃人肉。

她最後的時光很難過都是家人現任陪伴在左右，可她的家人和現任卻一直被造謠污蔑。

她受到的所有傷害都是他帶來的，最後網友美化說如果他還在身邊一定可以救回來，可是，她的身體因為誰變得那麽差？

那麽，再說說他。

他明知她身體極度不好卻讓她連懷四胎。

他戲弄的說她懷孕躺在沙發上像只海狗。

他在孕期毆打她和她親愛的妹妹和朋友。

他向她借錢不還，還引導輿論網暴她。

他不斷消費她的明星身份給自己牟利。

他艷遇不斷，演戲不斷。

他任由自己的母親網暴污蔑抹黑她。

他跑到她家樓下公安局癲狂發瘋的親自舉報她。

他愛她卻剛流產不讓坐月子就為了陪他錄制節目。他比她更想當一個明星。

他救她倆次被反覆拿出來說，可為誰生的孩子幾次命差點都沒了？

他和他家不斷引導網友網暴她自己和她敬愛的媽媽和她親愛的妹妹。

他給她不斷洗腦：“你媽媽愛財如命錢不能交付於她，你妹妹嫉妒你美貌學識，會害你。”可她們才是真真實實的一家人啊。

一家人怎麽會害一家人？是他的自卑與自負。他希望她身邊空無一人只有他，他可以隨意擺弄和侮辱。

他比她更愛聚光燈的閃耀。

沒有他就沒有這些苦難。

她是一個那麽高傲的女孩，過去三年被他和他的母親像被扒光了衣服沒有任何尊嚴的被造謠污蔑。現如今，一群人又開始幻想他多麽的愛她，一群人因為他換幾次頭像就開始美化他，一群人因為他像拍傷感mv一樣的雨中漫步竟然心疼這個男人。這個世界多麽的可笑。

他拿她的離世給他立人設。

這就是所有人眼中的愛。

實則，所有的苦難都是他帶來的。

傷害她最深的人竟然飛速漲粉。

深愛她的家人朋友沒有一個公開露面，而傷她最深的他已經演了一出又一出的苦情戲。

他在她死後說：老婆我想你。致現任何地？傷害了前妻又再次傷害了現任。

她走了，她最愛的家人依然在接受大型網暴。

世界就是一整個巨大的愛男。

難過了倆天，看到雨中漫步，看到百試百靈的深情人設。著實笑了。

我說的僅僅是新聞都可以搜到的，搜不到的我就不多言了。如果不是你們頂我的熱搜，我會忍著不說一句話。