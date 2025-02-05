權相佑愛吃生食「肺慘變一片白」　求醫吃驅蟲藥才治癒

圖文／鏡週刊

韓國男星權相佑近日在宣傳新電影《大畫特務2》時，自曝過去曾因食用生牛肝和生牛內臟，導致寄生蟲感染，甚至肺部在健康檢查時呈現一片白色，讓他驚覺事態嚴重。他透露，當時在拍攝電視劇《大物》期間，經常光顧拍攝現場附近的韓牛餐廳，因為特別喜歡生食，幾乎每次都會點來吃，沒想到這樣的習慣竟讓自己感染寄生蟲。

權相佑表示，當時身體沒有明顯異狀，直到一次健康檢查，醫生看到肺部影像後，才驚訝地告知他的肺已經變白，經詳細檢查後確診是寄生蟲感染。幸好透過服用驅蟲藥物，最後成功治癒。不過這次經歷讓他心生警惕，從此對生食內臟變得非常謹慎，不再像過去那樣毫無顧忌地享用。

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▲權相佑與太太孫泰英結婚非常恩愛。（網路圖片）

韓國飲食文化中，生牛肉、生章魚、生醃蟹等生食相當常見，也因此不少人會定期服用驅蟲藥來預防寄生蟲感染。韓國市面上的驅蟲藥多含阿苯達唑或甲苯達唑，一般建議每年服用1到2次，尤其是愛吃生食或養寵物的人。這類習慣在韓國相當普遍，甚至藝人也常在節目上分享經驗。

權相佑這次親身經歷，讓不少粉絲感到驚訝，也提醒了許多喜歡生食的人應該更加注意飲食安全。雖然生牛肉與生內臟的口感獨特，但潛在風險不容忽視。



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