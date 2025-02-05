長相神似大S爆紅！陸網紅宣布未來停止模仿　哀悼偶像：妳就是女主角

記者孟育民／台北報導

女星「大S」徐熙媛於春節期間赴日家族旅遊，因患流感併發肺炎逝世，享年48歲，一代人的青春不再了，令外界哀痛不已。因模仿大S走紅的大陸網紅「中S」，日前錄製影片宣布將暫停模仿大S，對於粉絲詢問，她表示：「暫停是停止的意思，以後都不會模仿了。」

▲中S宣布停止模仿大S 。（圖／翻攝自微博）

中S因為外型神似大S走紅，時常直播和粉絲互動，還曾跟假的具俊曄、汪小菲合體拍片，吸引大量關注。不過在聽聞大S病逝的消息後，她拍攝影片表示將暫停模仿，「我有自己的是事業、生活，曾經的我作為中S，去演繹虛擬的角色，很多網友在我的評論區說『不要再模仿了』、『讓我繼續模仿』。」不過粉絲進一步詢問，她則回應：「暫停是停止的意思，以後都不會模仿了。」

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▲ 中S（左）因為神似大S走紅 。（圖／翻攝自微博、大S臉書）

▲中S曾和山寨汪小菲、具俊曄在直播互動。（圖／翻攝自微博）

中S還提到，「從一次在網上分享自己的照片開始，很多人說我長得像妳（大S)，當時真的很開心，畢竟有明星臉誰不開心，也是從那時候開始了解你，看了各種妳的作品，就覺得妳是女主角。」對於偶像的離世，她心中百感交集，為了表達敬意宣布未來停止模仿，不過也引起網友兩集討論，有人希望她繼續拍下去，也有人認為她在蹭熱度，再度掀起話題。