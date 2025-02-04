曹西平批「藝人走了還被八卦」　難接受大S流感猝逝：嚇到

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）過年期間因染上流感併發肺炎過世，享年48歲，消息曝光後震驚各界，資深藝人曹西平就在臉書發文坦言無法接受此噩耗，同時也批評大眾對於已故藝人過度關注的行為，「藝人走了還不能好好走，還要被大家茶餘飯後八卦一通。」

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▲曹西平發文談大S過世（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

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曹西平在文中提到，對於那些在藝人過世後還詢問家屬感受的行為表示不滿，他認為這種行為是對家屬隱私的侵犯，同時也強調，家屬如果願意分享，自然會對外說明，外界無需進一步追問或期待什麼精彩畫面，應該讓家屬有空間處理喪事。

曹西平在文中回顧了大S生前的性格和行事風格，描述她為人直率，多年來因為選擇壓抑自己的真實想法而感到不易。他提到，無論是在工作、感情還是家庭問題上，大S總是面對外界的批評和評論，但她仍勇敢做自己。曹西平稱讚大S的勇氣和率性，指出演藝圈中能如此堅持自我並不多見。

▲曹西平無法接受大S過世。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

此外，曹西平對於大S的離世表達深切的不捨和震驚，尤其是在農曆年後的開工之日發生如此事情，更顯得令人難以接受。他以「過完年的第一天嚇到我」及「怎麼會這樣子還是無法接受」形容得知噩耗後的心情，並呼籲大家應該給予亡者更多的尊重和空間，讓已逝的人安息，且讓家屬有時間和空間處理個人情感。