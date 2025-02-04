汪小菲為大S淋雨…舊愛開酸了！　張穎穎對話被流出：痛苦都他造成的

記者蔡宜芳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎去世，其前夫汪小菲原本在她生前屢次惡言相向，但在聽聞噩耗後，不僅在抵台時哭紅雙眼求媒體「多說她好話」，還疑似過度傷心，神情恍惚地在路邊淋雨。對此，與他曾有一段情的女星張穎穎，在4日被流出於粉絲聊天群中的對話，引發關注。

▲汪小菲昨（3日）淋雨漫步 。（圖／娛樂中心攝）

在聊天截圖中，張穎穎先是嫌棄說：「一定會翻車的。」接著又表示：「這個世界瘋了嗎？」直指大S的痛苦都是汪小菲造成的，「結果他變成了最深情的。」而張穎穎先前在與汪小菲分手後，曾連發微博對男方及張蘭開砲，如今看到汪小菲為大S哭腫眼、淋雨等消息，她不屑說道：「我之前的微博含金量還會上升，深情人設百試百靈。」

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▲張穎穎在粉絲群裡開砲。（圖／翻攝自微博）

此前，張穎穎曾被指是介入汪小菲和大S婚姻的關鍵人物之一。大S在去年3月被張蘭、汪小菲輪番開砲時，也曾發出長文回應，說道：「張蘭勸我不要離婚，我把你早已出軌的事實告知她，她向我保證絕無此事，隔天她和張穎穎的合照和對鍊出現在各大媒體，被打臉後她矢口否認早已認識張穎穎並不斷羞辱她，事後你自己公開早已和她交往，她是你的恩人。」

▲汪小菲和大S曾有一段10年婚姻。（圖／翻攝自微博／汪小菲）

如今汪小菲似乎對大S的離世感到相當衝擊，甚至還留言「老婆，我好想你」，引發網友熱議。有人認為他心中仍有大S，畢竟深愛過，難過也是正常；也有網友批他作戲裝深情。而汪小菲本人除了抵台時表示「求你們多說她一些好話」、「她永遠是我的家人」以外，對於是否會送大S最後一程，並未有任何正面回應。