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小島琉璃子夫婦送醫「社長尪死亡原因曝」　2年前進軍中國疑成導火線

記者蔡宜芳／綜合報導

日本寫真女星小島琉璃子4日驚傳與三溫暖業社長丈夫北村功太雙雙送醫，而男方在經過搶救後不治身亡。稍早，有關於北村功太的死亡原因被曝光，日媒也推測事件可能與其事業失敗有關。

▲▼小島琉璃子夫婦送醫「社長尪死亡原因曝」。（圖／翻攝自Instagram／ruriko_kojima）

▲小島琉璃子夫婦送醫，男方搶救不治。（圖／翻攝自Instagram／ruriko_kojima）

據日本警方表示，4日下午2點（台灣時間）左右接獲報案，有人指稱北村功太在東京港區某公寓內失去意識。根據調查結果，北村疑似自行吸入危險氣體，在送醫後搶救不治；而小島琉璃子雖一開始傳出是「輕傷」，但知情人士透露：「她在丈夫被救護車送往醫院後，感到身體不適，因此也被送醫治療。」目前沒有生命危險。

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▲▼小島琉璃子夫婦急送醫「社長尪不治身亡」。（圖／翻攝自Instagram／ruriko_kojima）

▲小島琉璃子已在社群上消失1年半。（圖／翻攝自Instagram／ruriko_kojima）

日媒《NEWS POST SEVEN》報導指出，北村功太在2020年創立了三溫暖公司，後來2023年因小島琉璃子想要進軍中國，因此他也跟著將事業轉向海外，以支持女方。然而，因為當時的國際局勢變化，加上小島懷孕，北村只能暫緩事業發展。

某財經雜誌編輯分析表示，北村功太公司的經營狀況可能陷入困境。其公司在2022年曾宣布開設全新的三溫暖店面，但至今一直沒有進一步的消息，公司官方網站的動態也停擺於2023年9月，「根據公司登記資料，過去半年間，公司資本金大幅縮減，這樣的資本運作究竟有何用意，令人費解。」

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