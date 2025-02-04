快訊／小S告假《不熙娣》！通話內容曝光　節目發聲證實：我們一直都在

記者田暐瑋／綜合報導

「大S」徐熙媛於春節期間赴日旅遊，因患流感併發肺炎逝世，享年48歲，妹妹小S全程守在醫院，情緒崩潰。她原訂13日復工錄製《小姐不熙娣》安排生變，主動聯繫製作人告假，節目官方臉書稍早也發聲明：「我們一直都在。」

▲派翠克小S徐熙娣 。（圖／記者黃克翔攝）



小S因在日本處理大S後事，3日主動聯繫節目製作人B2告假，表示需要一些時間來處理私人事務並整理心情，製作單位討論後，決定給予最大的支持，並表示「我們一直都在」，未來會與小S協調討論回歸錄影時間，「我們全力支持小S整理好心情再完美回歸小姐不熙娣。也期望喜愛節目的觀眾能夠一起支持並為他們祝福與集氣。」

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▲小S告假不熙娣。（圖／翻攝自不熙娣臉書）

事實上，小S在《康熙來了》結束後，曾陷入人生低潮，但是大S卻出來鼓勵她，兩人攜手合作《熙娣想聊》，讓她充實不少自信。之後主持帶狀節目《小姐不熙娣》，重返電視圈，更入圍去年金鐘獎，當時小S就數次感謝大S，感謝對方一路陪伴，曾公開向姊姊道謝，「要不是大S鼓勵，也不會再重新回到舞台上。」

節目聲明全文：

大S離世令所有人難過與不捨，而小S的心情與情緒也是我們大家最關心的事。昨日小S主動聯繫製作人B2表達需要時間處理私事並整理心情。東森電視集團與泰坦星製作單位討論後，我們秉持最大的支持，就是「我們一直都在」。後續再與製作單位和藝人協調討論錄影時間。我們全力支持小S整理好心情再完美回歸「小姐不熙娣」。也期望喜愛節目的觀眾能夠一起支持並為他們祝福與集氣。

