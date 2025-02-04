大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！　S媽傳今先回台灣

記者孟育民／台北報導

女星「大S」徐熙媛於春節期間赴日旅遊，因患流感併發肺炎逝世於東京醫院，享年48歲，臨終前一家人全程守在醫院，小S目睹姊姊離世當場癱軟痛哭。昨天小S的兩個女兒Lily、許老三已經提前回到台灣，另有傳言S媽黃春梅今天也會抵達台灣，處理女兒相關後事，而大S回國時間也曝光了！

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▲S媽傳言今天會先回台灣 。（圖／翻攝自臉書）

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礙於現實考量，大S已經在日本羽化成仙，一家人全程陪伴在側。據悉，今天S媽黃春梅會先從日本回台，而老公具俊曄、妹妹小S則預計在周四（6日），屆時具俊曄將抱著愛妻的骨灰罈返回，陪伴她走完人生最後一程。

賈永婕先前描述與大S告別的情景，透露具俊曄深情地吻別，哭泣聲讓所有在場的人都心碎，「掉不完的眼淚，無法言喻的傷心，怎麼哭都喚不醒沉睡的妳。最終歐巴深深的一吻，深情的與妳道別，歐巴的哭聲我們都心碎了。」

▲具俊曄將抱著愛妻骨灰返台。（圖／翻攝自IG）

大S在日本病逝，過去在節目上透露曾與妹妹小S（徐熙娣）有過約定，就是在自己人生的最後階段，妹妹一定要在場：「每一天都當成最後一天來過，我跟我妹妹兩個的關係，就是不管怎麼樣，她（要）知道我人生最後的那前幾分鐘在幹嘛。」如今人生最後一程，最愛的家人以及老公都在身邊，想必也完成心中所願了。