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IU演唱會電影中控手燈「同步萬人燈海」！震撼畫面曝光台粉羨

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓女星IU在去年9月完成了第100場演唱會，吸引數萬名粉絲到場支持，這場別具意義的演出，也在今年推出演唱會電影《IU CONCERT：THE WINNING》，並將於明（5日）在台灣上映。值得一提的是，該片日前在南韓國內上映時，還舉辦了特別場次，讓粉絲在影廳內透過「中控手燈」一起應援，畫面曝光後引發關注。

▲▼IU。（圖／翻攝自X／_IUofficial、Instagram／dlwlrma）

▲IU去年完成生涯第100場演唱會。（圖／翻攝自X／_IUofficial、Instagram／dlwlrma）

南韓星聚匯電影院（CGV）日前透過社群平台，曬出電影特別場次的側拍影片，只見粉絲帶著IU手燈「I-KE」進場觀影，影廳內也如同演唱會現場一樣，有中央控制系統調控手燈，讓觀眾的手燈與大銀幕內的燈海同步閃爍、改變顏色，帶給觀眾置身演唱會現場的體驗。

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▲▼IU演唱會電影。（圖／翻攝自X／CGV_ICECON）

▲▼IU演唱會電影在南韓舉辦應援特別場。（圖／翻攝自X／CGV_ICECON）

▲▼IU演唱會電影。（圖／翻攝自X／CGV_ICECON）

影片一出也引發台灣粉絲熱烈討論，有許多人被影廳內粉絲應援的畫面所震撼，直呼「超帥耶」、「真的會起雞皮疙瘩，好感動」、「這才有演唱會氣氛」，也有不少粉絲相當羨慕，表示「好羨慕韓國場」、「台灣什麼時候也有……」。

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