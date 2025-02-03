ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

朱智勳作品爆發！《照明商店》、《愛在獨木橋》禁慾系大叔魅力全解析

文／妞新聞

提到朱智勛，怎麼能不想到他在《宮：我的野蠻王妃》中冷峻又深情的信君？憑著這個角色，他瞬間成為萬千少女心中的完美王子，躍升為亞洲巨星。不過，這位男神的演藝之路並不全是順風順水。曾因醜聞陷入低潮，差點就此被埋沒，但他靠著電影《與神同行》完成了人生逆轉，再度征服觀眾的心。此後，他與韓劇女神們搭檔，像是與全智賢主演的《智異山》、韓孝周共演的《支配物種》，都讓人看到他多元又深刻的演技，想知道男神朱智勛為什麼魅力無法擋？讓我們從一起來揭開他的迷人秘密吧！

護衛者系男友 + ISFJ人格，朱智勛的反差魅力 

朱智勛的MBTI人格類型是ISFJ-守衛者型。這類型人格以同理心和責任感著稱，不僅能深入揣摩角色內心，還能透過細膩的表情與肢體動作讓角色更加立體。他對表演的專注與對細節的重視，使每一個角色都充滿說服力。穩重、細心，卻又帶有一絲反差萌，也讓粉絲更加期待他的每一個新角色！

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jjune（@_jujihoon）分享的貼文

[廣告]請繼續往下閱讀...

戶外狂熱：徒步旅行、野營，樣樣行

他是個大自然愛好者，熱愛徒步旅行，尤其是在《智異山》的拍攝過程中，與山林的親密接觸讓他更愛這項運動。除此之外，他還喜歡與愛犬Bootan一起戶外探險，甚至在韓國實境綜藝《用雙腳搶票》中挑戰超高強度的徒步和自行車運動，幽默喊話：「這節目根本是《鋼鐵部隊》吧！」

對他來說，大自然是最好的療癒空間。無論是挑戰極限還是單純放鬆，他都能在山野間找到生活的平衡，難怪他總能保持最佳狀態！

害羞瞬間：紳士與幽默兼具

不只螢幕上迷人，生活中的害羞瞬間更是讓粉絲心動不已。拍《五指》時，他察覺18歲女主角陳世娫拍吻戲緊張，拍完後輕捏她的臉頰安撫，讓對方害羞一笑，紳士又暖心。面對粉絲求婚，他也幽默回應：「要得到我媽同意才行」或「成年後再問我」，機智又不失風度，展現真實又可愛的另一面。他既紳士又有幽默感，不僅對合作演員細心貼心，面對粉絲也從容可愛，難怪他總能吸引更多人喜愛！

讀書愛好者：文學與勵志書籍都愛

別以為男神只有外表和演技，他其實是個「知性暖男」。粉絲見面會上，他曾推薦過一些書，比如村上春樹的《廚房》和《牧羊少年奇幻之旅》。愛讀書的男人總是特別迷人，難怪粉絲們更愛他了！對他來說，閱讀不僅是自我成長的方式，也是緩解壓力的良方。他甚至說，每一本書都是一段新的旅程，能夠激發更多創意和對生活的感悟。

商業眼光：從演技派到隱形富豪 

近期在商業上的成功也讓人刮目相看！2023年，他所屬的經紀公司H&娛樂被Blitzway收購，該公司隨後於2024年更名為Blitzway Studios，正式進軍更多元的娛樂領域。這次收購案讓朱智勛成為最大的受益者之一，他持有的公司股份價值從4億韓元飆升至驚人的58億韓元，正式晉升為「隱形富豪」。

這次交易不僅展現了他在演藝事業之外的商業眼光，也讓他在財務地位上更上一層樓。他的成功，不僅限於角色的突破，還在於他能看清未來趨勢並果斷行動，為自己鋪就多元化的成功道路。

公益心滿滿：熱心動物慈善事業

熱衷於公益活動，尤其是在動物相關的慈善領域。他一直利用自己的影響力來倡導愛護動物和救助流浪動物，傳遞關愛生命的正能量。

雖然他的愛犬Bootan不會參加活動，但牠的陪伴成了朱智勛的動力，讓他對動物公益更加用心。他曾表示，希望有更多人能意識到善待動物的重要性，並加入愛護流浪動物的行列。這樣暖心的男神，誰不愛呢？

自律又任性：不賴床的奇男子

朱智勛自爆，他早上醒來就能馬上起床，完全不賴床！而且，他還透露自己雖然超愛喝酒，但居然對酒精過敏，這是什麼反差萌啊？他曾笑著說：「對酒精過敏又怎樣？我就是愛喝一杯！」這樣既自律又有點任性的性格，真是讓人覺得有趣又迷人！

軍中兄弟情：和李準基成好友

▲朱智勛與李準基是好朋友。（圖／pinterest

2010年入伍後，他與同期的李準基成為了好朋友，還一起出演了紀念朝鮮戰爭的音樂劇《生命的航海》。這段共同經歷讓他們的友誼更加深厚，讓粉絲們羨慕不已。

兩人在軍中經常互相吐槽，還會分享日常趣事。朱智勛曾笑言：「準基有時真的太吵，但這正是讓軍中生活不無聊的原因。」這樣真摯又有趣的友情，真的讓人忍不住想看他們更多的互動！

這樣的朱智勛，真是又帥又有趣，從演技到生活，他的一切都散發著獨特的魅力，難怪粉絲們對他的愛只增不減！讓人更期待他接下來的作品和動態。這次，朱智勛更是年末大爆發！在《照明商店》中展示了成熟魅力，又在浪漫喜劇《愛在獨木橋》裡，和鄭裕美組成歡喜冤家CP。尤其那場話題吻戲，他竟害羞到直呼「十年沒拍吻戲，比動作戲還緊張！」還好有鄭裕美耐心引導，才讓他順利進入狀況。看到這樣的朱智勛帥氣又真實，讓人忍不住心花朵朵開。

【延伸閱讀】

5部「經典韓劇」片單！《宮我的野蠻王妃》回憶滿點、《秘密花園》初戀玄彬

42歲朱智勛喊老：「打個哈欠都抽筋」！拒上最紅喝酒韓綜，真實原因公開全網爆笑

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

半夜地震黑貓「跑床邊關心」　手撐床邊擔憂緊盯：還活著嗎？

推薦閱讀

快訊／大S春節猝逝！享年48歲　家屬悲慟證實：流感併發肺炎　

快訊／大S春節猝逝！享年48歲　家屬悲慟證實：流感併發肺炎　

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！留上億遺產　汪小菲急奔來台

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！留上億遺產　汪小菲急奔來台

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年…永別措手不及

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年…永別措手不及

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖揭噩耗

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖揭噩耗

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

大S發病→猝逝僅5天！赴日當天已哮喘　「病逝東京醫院」完整時間軸曝

大S發病→猝逝僅5天！赴日當天已哮喘　「病逝東京醫院」完整時間軸曝

S媽送別大S「心痛發聲了」！　喊話完成女兒遺願：希望得到大家體諒

S媽送別大S「心痛發聲了」！　喊話完成女兒遺願：希望得到大家體諒

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」　小S慟：感恩能成為姊妹

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」　小S慟：感恩能成為姊妹

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

快訊／妻子大S猝逝　具俊曄悲痛發聲：我不好，這不是假新聞⋯

快訊／妻子大S猝逝　具俊曄悲痛發聲：我不好，這不是假新聞⋯

大S春節行蹤曝光！再現1疑點　遭詭爆死訊後「汪小菲換全黑大頭貼」

大S春節行蹤曝光！再現1疑點　遭詭爆死訊後「汪小菲換全黑大頭貼」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／大S春節猝逝！享年48歲　家屬悲慟證實：流感併發肺炎　

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！留上億遺產　汪小菲急奔來台

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年…永別措手不及

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖揭噩耗

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

大S發病→猝逝僅5天！赴日當天已哮喘　「病逝東京醫院」完整時間軸曝

S媽送別大S「心痛發聲了」！　喊話完成女兒遺願：希望得到大家體諒

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」　小S慟：感恩能成為姊妹

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Niusnews妞新聞, 朱智勳

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 吳淡如喊話「留空間給大S親人」　悲嘆：沉默權利都被剝奪
  2. 具俊曄淚別大S「初戀亦是最後的禮物」　他痛心：是最純粹的愛情
  3. 「七仙女」吳佩慈發聲！　不捨大S病逝8字洩30年真情
  4. 具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳
  5. 大S猝逝「汪小菲抵台哭紅眼」！　信義區淋雨神情憔悴全被拍
  6. 賈永婕見到大S最後一面！　心痛道別：下輩子投胎當姐妹
  7. 汪小菲疑早知大S病危　2天前誤闖直播脫口「在搶救」張蘭表情秒變
  8. 蔡康永發文悼大S「想像妳仍安好生活著」！　悲痛發聲網刷一排加油
  9. 大S驟逝入夢！Makiyo悲曝「夢中最後對話」　喊話：謝謝妳疼愛我們
  10. 張蘭發文悼念大S！　「熙媛離世是共同損失」願協助後事處理

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366