具俊曄：守護熙媛來到台灣！　大S猝逝傳回韓網⋯千人錯愕：叫他怎麼活

記者吳睿慈／綜合報導

韓流元祖酷龍成員具俊曄2022年宣布結婚，妻子是大S（徐熙媛），兩人花了20年的時間再度重逢，他為愛來台隔離，就算遭到大S前夫汪小菲輿論重傷，他仍多次在媒體前放閃「我是為了守護熙媛才來台灣」。熟料，夫妻倆即將迎來結婚3週年，大S因病猝逝，稍早消息傳回韓網，當地粉絲一陣錯愕，難過留言「叫具俊曄怎麼活」、「上天太殘忍」。

▲大S與具俊曄婚後幸福美滿，但她走得突然，令台、韓粉絲都很錯愕。（圖／翻攝自具俊曄IG）



大S（徐熙媛）3日被證實罹日本流感猝逝，享年48歲。她與老公具俊曄的相戀故事受到很多韓國粉絲喜愛，當時更有許多網友敲碗「拍成電影」，具俊曄也曾接受劉在錫專訪，娓娓道來兩人相愛的幕後，平淡卻藏著滿滿幸福感，聽得眾人羨慕不已。

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兩人花了20年找到彼此，大S卻在3日被證實離世，消息傳回韓網，論壇上千名網友一陣崩潰，許多人留言表示「無法相信是真的」、「才結婚沒多久」、「拜託告訴我不是真的」、「怎麼會離開了」、「走得太突然了」、「好不容易才結婚，太難過了」。

▲▼上千網友錯愕留言。（圖／翻攝自theqoo）



也有人留言「叫具俊曄怎麼活」、「因為流感離開，太年輕就走了，具俊曄該怎麼辦」、「明明前幾天才放閃家族聚會照片」，更有韓國網友傳訊向台灣友人求證，死訊來得突然，不少人都陷入衝擊之中。