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大S「人生無常，我珍惜當下幸福」　生前15句人生金句回顧

記者黃皓瑋／綜合報導

女星大S（徐熙媛）今（3日）驚傳因流感併發肺炎離世，享年48歲，消息一出令外界既震驚又不捨。她2021年與前夫汪小菲離婚後，隔年與舊愛具俊曄時隔20年復合並閃婚，2人的愛情故事感動許多人，一時傳為佳話。《ETtoday星光雲》也整理了大S過去的15句人生金句，帶您回顧她對感情與人生的獨到見解。

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▲▼大S、具俊曄。（圖／翻攝自IG）

▲大S與具俊曄2022年宣佈復合、結婚。（圖／翻攝自IG）

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1.「很高很高的溫度，才能讓玉米開成花朵。很多很多的練習，才能讓愛情煉成幸福。」

2.「不會因為你談過戀愛就知道你要什麼人，絕對不會！」

3.「有些人認識好多年卻覺得陌生，有些人一見面就像認識了幾輩子，這叫緣分。」

4.「時間長短從來都不重要，重要的是，妳知道身邊的這個人妳想跟他生小孩、過一輩子。」

5.「愛情是屬於付出愈多，失去也就愈多的東西。」

▲具俊曄今年為大S慶生藏驚喜。（圖／翻攝自Instagram／djkoo）

▲大S與具俊曄時不時在社群平台放閃。（圖／翻攝自Instagram／djkoo）

6.「幸福，是要付出努力和代價的，世上根本沒有所謂的人生勝利組，背後的拼搏，不想說，只是想留給大家一個希望。」

7.「女人不管如何一定要抽空去做自己喜歡的事情，才可以為自己找到平衡。」

8.「前任要斷就是要斷乾淨，人生不要拖泥帶水，尤其在感情上。」

9.「從這一秒起，你是鏡花水月，而我，只走花路。」

10.「人生無常，我珍惜當下的幸福。」

▲▼大S徐熙媛。（圖／記者李毓康攝）

▲大S因流感猝逝，享年48歲。（圖／資料照／記者李毓康攝）

11.「我歡喜我失落，從不逃避，我面對、還要從容。」

12.「愛自己的靈魂，是因為懂得自己心裡的那份"喜歡"，明白自己想要成為一個什麼樣的人，並且愛這樣的自己。」

13.「只要我想做一件事，就沒有人可以阻止我，我說我想瘦就一定會瘦。」

14.「人一旦勇敢就真正自由，以前愛一個人形影不離，現在放心裡。」

15.「所有發生的一切是無法預知的，所以我一直都抱著很隨性的心情看待人生，任何事情，就讓它默默發生吧。」

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