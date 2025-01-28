過年看什麼？《死侍與金鋼狼》全家一起熱血　《哈利波特》在家也能馬拉松

記者蕭采薇／綜合報導

除夕夜守歲，還有好幾天農曆新年假期！在圍爐過後，除了上麻將桌，不可少的就是抱團追劇、看片，如果看膩了宮鬥劇，這裡還有更多新年片單！不論是親朋好友一起熱血，跟媽媽、姊妹一起看帥哥，或是獨自躲在房間捧腹大笑，《ETtoday星光雲》都推薦給你！

▲《死侍與金鋼狼》。（圖／Disney+提供）

Disney+

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《死侍與金鋼狼》

打破北美R級電影紀錄的漫威動作喜劇電影《死侍與金鋼狼》，在全球收穫近12億美元票房，集搞笑熱血於一身的劇情和驚喜連連的彩蛋，更是收穫觀眾超高評價。萌賤死侍與硬漢金鋼狼夢幻同台、大秀兄弟情，不受限制、打破第四道牆的自由嘴砲無疑是連假歡笑首選。



《夢境製片廠》

創下動畫影史票房紀錄《腦筋急轉彎2》的衍生寶藏影集，皮克斯動畫影集《夢境製片廠》延續《腦筋急轉彎》世界觀，將帶領觀眾一窺萊莉腦中的夢境製片廠上班日常。有超厭世的同事、愛情勒的主管、以及不可能達成的KPI，完全就是讓社畜超有共鳴的皮克斯版《辦公室風雲》。今年過年連假就透過這部「大人系動畫」，一起將一整年在工作上的辛勞發洩出來吧。

▲《夢境製片廠》。（圖／Disney+提供）



《照明商店》

口碑爆棚的年度韓劇《照明商店》，由《MOVING異能》原作姜草攜手朱智勛、朴寶英、金雪炫等超強卡司聯手打造，劇情圍繞六位被困在一個神秘的街區、且失去部分記憶的陌生人展開。《照明商店》從各種情感面向交織出生死和人性的深刻議題，每條故事線都帶來滿滿共鳴與以想不到的反轉，甚至被網友喻為「年度最好哭神作」，絕對值得利用過年假期一口氣追完。

▲《照明商店》 。（圖／Disney+提供）

Netflix

《特務再出發》

傑米福克斯與卡麥蓉狄亞茲睽違十年後再度合作，更是女方久違的電影作品。敘述前中央情報局特務夫妻黨艾蜜莉和麥特，本過著平靜的退休生活，但在一個夜晚，兩人攜手解決一群突然出現的敵人後，讓艾蜜莉頓時感受到潛藏在心底的活力，想再次覺醒成為當年那位像悍婦的特務。緊張刺激的動作場面不斷襲來，正式宣告最酷的特務組合回歸！

▲《特務再出發》。（圖／Netflix提供）

《酷狗寶貝之復仇企鵝》

阿德曼動畫旗下，四度抱回奧斯卡小金人的導演尼克帕克（Nick Parkㄢ以及曾獲艾美獎提名肯定的馬林·克羅辛漢（Merlin Crossingham）再度合作。在這次的新故事中，阿高（Gromit）擔心華力士（Wallace）變得太依賴自己的發明，「智慧」小精靈也似乎發展出了自己的心智。後來才知道，過去結下樑子的宿敵為了報仇，在背後操控一切。

▲《酷狗寶貝之復仇企鵝》。（圖／Netflix提供）

《問問星星吧》

李敏鎬飾演一位可愛迷人但卻笨手笨腳的太空旅客孔龍，踏入一片未知領域。孔曉振則飾演堅韌且獨立的星際指揮官金伊芙。兩人從最初的摩擦爭吵，逐漸產生難以抗拒的化學反應，共同在遙遠的太空中克服孤獨與生存挑戰。

▲《問問星星吧》。（圖／Netflix提供）



Max

《功夫熊貓 4》

除夕夜熱騰騰經典故事上限！阿波離開和平谷前往大城市尋找「神龍大俠」稱號的繼任者期間，遇上全新反派變色龍，她能夠召喚阿波過去的敵人。此外「蓋世五俠」其餘四位成員悍嬌虎、猴王、靈鶴以及俏小龍於片尾無聲客串。

▲《功夫熊貓 4》。（圖／Max提供）

《六人行》 、《宅男行不行》 、《慾望城市》

你最懷念的影集回來了！在其他串流平台下線後，Max作為HBO所屬華納探索集團旗下的串流平台，去年底在台上線，也帶回了多年來深受好評的經典影集。包括《六人行》 、《宅男行不行》 、《慾望城市》，此外原創影集《小丑女》第五季，也已經在1月16日上線。

▲《宅男行不行》。（圖／Max提供）

《哈利波特》全系列電影

《哈利波特》除了重返大銀幕，但如果回家還想回味，全系列都已在Max上線。自首集《哈利波特：神秘的魔法石》在2001年上映後，就在全球掀起一陣魔法旋風。而今年正好碰上蛇年，其中史萊哲林學院，其代表動物為蛇，意外也成為春節應景片單。

▲《哈利波特》。（圖／Max提供）

CATCHPLAY+

《懼裂》

黛咪摩爾問鼎奧斯卡影后作品，榮獲2024年坎城影展最佳劇本，並勇奪金球獎喜劇或音樂類最佳女主角。敘述過去好萊塢女星伊莉莎白為了對抗歲月流逝，決定使用黑市藥物「完美物質」，透過細胞分裂創造出一個更年輕美麗的自己。然而，隨著本尊與分身間的和諧逐漸產生裂痕，一場奪取身體主控權的戰爭即將上演。

▲《懼裂》。（圖／CATCHPLAY+提供）

《魔法壞女巫》

《瘋狂亞洲富豪》導演朱浩偉打造全球熱賣6億美金的歌舞奇幻鉅作，亞莉安娜和東尼獎巨星辛西婭艾利沃飆演技也飆歌喉。擁有綠色皮膚的艾法芭、閃閃發亮的格琳達是奇幻世界奧茲國希茲大學的同學，她們的友情卻在遇見奧茲國大巫師後發生變化，格琳達的野心使她受到權力誘惑，艾法芭則決心忠於自我，兩位女巫就此踏上不同的冒險旅程。

▲《魔法壞女巫》。（圖／CATCHPLAY+提供）

《金孫爆富攻略》

泰國年度票房冠軍，更獲BBC專文報導。故事敘述整天打電動的小安，決心效法因為照顧阿公而繼承千萬房產的親戚小梅，回家照料罹癌的外婆。他千辛萬苦博取外婆的信任，希望能在遺囑中佔上風；然而，外婆用智慧讓小安慢慢地學會生活，在朝夕相處下，他的心態漸漸有了改變。

▲《金孫爆富攻略》。（圖／CATCHPLAY+提供）

Hami Video

《危機航線》

劉德華飾演患有躁狂症的高皓軍，帶領全體乘客在萬米高空上演驚心動魄的生死逃亡，他特別提到，吊鋼絲完成飛機外場景的動作戲讓他覺得「比較辛苦」。他也在片中再次挑戰父親角色，刻畫患有躁狂症的父親如何面對家庭矛盾，劉德華說：「更希望大家看完電影之後，看到片中一家人經過一段是父母、子女、夫妻當中的磨合，最後都能重新聚在一起。」

▲《危機航線》。（圖／Hami Video提供）

《新‧暴坊將軍》

日本「資深男神」71歲松平健曾主演經典時代劇《暴坊將軍》，該劇自1978年首播以來深受觀眾喜愛，時隔17年以《新‧暴坊將軍》之名重返螢幕。松平健表示，2024年是他演藝生涯的第50個年頭，能在此時復活這部作品，實現了他長久以來的心願，「雖然時隔多年再次騎乘白馬在海岸奔馳，起初有些緊張，但很快就找回感覺。」此外，知名音樂人GACKT也參與演出，為劇集增添亮點。

▲《新‧暴坊將軍》。（圖／Hami Video提供）

《不如海邊吹吹風》

全台線上獨家的《不如海邊吹吹風》，由金鐘導演何潤東執導、陳柏霖與郭雪芙主演的治癒系愛情影集。故事在1月26日迎來感人至深的大結局，想要一次追完全劇，春節期間就是最佳時機。

▲《不如海邊吹吹風》。（圖／Hami Video提供）