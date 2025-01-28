林逸欣過年拜拜靠「媽媽法寶」防過敏！　紅包吉利數字大公開

記者劉宛欣／綜合報導

林逸欣（Shara）2024年迎來事業的豐收，推出的創作專輯《墜》奪得冠軍，並接演口碑與票房雙收的音樂劇《腦內失控的iTunes》，為她的演藝生涯再度打開新天地。為感謝一路支持的粉絲，林逸欣也順勢舉辦了2024年《Keep Playing！》演唱會，展示了她多才多藝的一面，包括鋼琴、電吉他、小提琴等多種樂器的演奏，並連續演唱了25首歌曲，為歌迷帶來了一場音樂饗宴。

▲林逸欣回家陪伴家人過年。（圖／鑫羽工作室提供）

為迎接除夕夜團圓，林逸欣提前一天回台南陪伴雙親，幫忙準備年菜和過年事宜。她透露家中習慣在除夕一早就會進行祭祖，祭拜時需要將年菜送上佛堂，一切都由她和哥哥一手包辦。由於林逸欣是過敏體質，每年燒金紙時總會擔心灰塵問題，去年不小心讓眼睛進了灰塵，眼睛又癢又打噴嚏。今年身為生物老師的林媽媽，特地拿出了實驗室的護目鏡讓林逸欣佩戴，這讓她十分開心，打趣道：「戴上護目鏡感覺像是要去潛水，但這樣就不怕灰塵進眼睛了。」

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▲林逸欣戴護目鏡燒金紙。（圖／鑫羽工作室提供）

林逸欣家年夜飯的習俗依然保持火鍋圍爐，這是從小到大的傳統。她表示，火鍋有著團圓的象徵，因此每年除夕祭祖後，家裡總是會享用當地的美食。晚餐後，林家人會一起守夜，打麻將，一直到初一。林逸欣提到，初一早上，她和家人會交換紅包，這是他們每年最期待的時刻。她也透露，會給父母包上一個寓意吉祥的紅包，金額則以「16800元」為主，代表「一路發」。

▲林逸欣家圍爐都吃火鍋。（圖／鑫羽工作室提供）

今年春節期間，林逸欣計畫在假期中放鬆身心，並期待今年的音樂劇《腦內失控的iTunes》能夠再度加演，並將自己的一些音樂演出準備就緒。她也在接觸新的戲劇作品，並希望能夠遇到驚艷的題材，繼續在演藝事業上努力耕耘，期待不久後能與粉絲分享更多新作品。