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樂天女孩赴歐遭抓包逃票！禹菡：付「20倍罰金」當旅行學費

樂天女孩興奮遊歐洲　竟因逃票付20倍罰金

▲樂天女孩禹菡第一次到歐洲玩。（圖／樂天桃猿提供）

圖文／CTWANT

「樂天女孩」禹菡以可愛外型與多才多藝的魅力，從2023年徵選總決賽第一名加入球團以來，是不少球迷心中的亮眼成員。曾是駐唱歌手的她，精通吉他、日文，還擁有Barista義式咖啡師檢定證照，展現全面才華。休賽期間，她首度踏上歐洲之旅，在法蘭克福與阿爾卑斯山留下難忘回憶，並對新球季充滿期待。

禹菡分享第一次歐洲行讓她印象深刻，因精品店店員建議，她購買了3歐元（約100元台幣）的地鐵票，在下站的時候被查票人員驗票，原本她很興奮自己被查票，沒想到查票人員說：「妳這張只能搭三站，妳現在搭到第五站才下車，算是逃票。」被罰了60歐元（約台幣2035元）。禹菡笑說：「這次只能當作是第一次旅行的學費，下次一定要確認清楚當地的規則。」

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▲▼ 。（圖／）

▲禹菡秀出60歐元的罰單。（樂天桃猿提供）

除了小插曲，禹菡之後開心到了阿爾卑斯山，搭乘纜車抵達山頂，俯瞰壯闊風景，也在薩爾斯堡見了嫁到當地的朋友，體驗了當地民俗文化與美食，這份溫暖的友情讓旅程更具意義。回顧這次旅行，禹菡說：「在阿爾卑斯山上眺望時，覺得人類其實很渺小，但卻能用小小的力量，一步一步改變，甚至創造很多事。」

今年是中華職棒第36年，因為背號剛好是36，禹菡希望能在今年看到自己的球隊獲得總冠軍，她總是帶著笑容賣力應援，引領著球迷為樂天桃猿加油，擔任啦啦隊兩年，連兩次都和總冠軍擦身而過，求勝心很強的禹菡表示，很希望球隊能獲得總冠軍。

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