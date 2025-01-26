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張大大遭踢爆監禁毆打工作人員！　陸媒分析「恐涉4大罪名」

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸知名男主持人張大大近日遭一名女工作人員指控言語侮辱、施暴，並且曝光了34秒錄音檔，音檔中的人飆髒話，甚至脫口「我的話就是聖旨」，引發軒然大波。陸媒報導指出，如果指控屬實，那張大大很可能涉嫌多達4項罪名。

▲張大大被指控侮辱、毆打工作人員。（圖／翻攝自微博）

▲張大大被指控侮辱、毆打工作人員。（圖／翻攝自微博）

根據《鳳凰網娛樂》報導，知名律師張起准分析了張大大此次醜聞，指出如果爆料內容屬實，那麼張大大的行徑違反了多項法律，包含「故意傷害」、「侮辱罪」、「非法拘禁罪」、「故意毀損財物罪」4項罪名。

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此前，女工作人員24日晚間指控張大大在飯店對她進行長達2個小時的毆打，包含拿枕頭砸她、掀茶几、拿玻璃杯砸，她痛訴「你對我做出了這樣的事情，還想當作無事發生，你的公司團隊各種手段把事情壓下去，但是我告訴你不可能的」，隨後她25日又公開一段34秒錄音檔，內容是張大大飆髒話、揚言要打人、詛咒「全家死光，妳不得好死，我的話就是聖旨」。

▲張大大被指控侮辱、毆打工作人員。（圖／翻攝自微博）

▲工作人員現身爆料張大大惡行。（圖／翻攝自微博）

該工作人員爆料後還在微博發文，回應外界為何隔了一段時間才發聲，她表示「因為我害怕、我恐懼，現在我不怕了，有大家幫我，就算你摀我嘴，我也要想辦法大聲說出來，我感謝微博」，並且強調「我不信你每個平台都能讓我閉嘴！我相信法律！相信人性！」

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