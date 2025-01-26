王偉忠女兒嫁美國4大豪門！辦婚宴「演藝圈大咖都來了」　小S見一幕感動哭了

記者孟育民／台北報導

綜藝教父王偉忠昨（25日）家有囍事！大女兒王羚在晶華酒店舉辦歸寧家宴，由阿Ken（林暐恆）擔任主持人，現場賓客更是眾星雲集，包括胡瓜、張小燕、大小S、具俊曄、阿雅、陶晶瑩、曾國城、張清芳、陳建州、范瑋琪、賈永婕、Melody等人都盛裝出席。小S稍早也分享婚禮美照，有感地說：「我也會經歷女兒嫁人這一天嗎？？？10年內老娘可不想。」

▲王偉忠女兒昨天舉辦婚禮，現場嘉賓超大咖。（圖／翻攝自陳建州IG、蔣雅淇臉書）

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王偉忠大女兒王羚嫁給南加大同學Chris，男方背景也超狂，是美國第4大豪門家族Cargill-MacMilan（嘉吉麥米倫），婚宴終於在昨晚圓滿落幕。小S盛裝出席，結束後感動表示：「參加了一場充滿愛的婚禮，但現在攤在床上還是很爽！爸爸在女兒的婚禮上要送什麼禮物，才能又有意義又能讓參與的人很有感？偉忠哥讓我見識到了，當小慧姐大著肚子，女兒光溜溜的來到這個世上、到她開口說話走路的影片跳出來時，我已淚崩！」

▲▼小S狀態超好。（圖／翻攝自Facebook／小S）

小S如今有三個女兒，坦言不敢想像女兒出嫁的日子，「小慧姐應該快累死了吧，媽媽最偉大，幸福的一家人。」最後不忘誇讚自己，「重點我個人照片很美，不po會死。」