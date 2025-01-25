ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陸媒黑榜藝人線索太明顯！網指「劉學義是其一」曾放任粉絲霸凌孟子義

記者劉宛欣／綜合報導

陸媒《搜狐娛樂》近期針對影視圈的製片進行了訪問，公布了9位登上「黑榜」的藝人名單，多數是近年崛起的流量明星，有的表裡不一、有的耍大牌，甚至有人拿著高片酬卻態度怠慢、演技差，一連串的線索也讓廣大網友當起了鍵盤柯南，拼命想從報導中找出蛛絲馬跡，其中一個不再年輕的「自以為飛升的古裝中生」，由於線索過於明顯，不少人猜測就是去年走紅的劉學義。

▲劉學義被影射為耍大牌的男星。（圖／翻攝自劉學義微博）

▲劉學義被影射為耍大牌的男星。（圖／翻攝自劉學義微博）

在陸媒報導中，這位「自以為飛升的古裝中生」有「番位癌」，經常在片場對工作人員出言不遜、辱罵，拍戲要求加戲、改戲，甚至曾因意見不合要求換導演，還默許粉絲把「一番大男主」橫幅搬到女主角的車子前，且拍戲時很看心情，心情不好就會搞得片場烏煙瘴氣，本來與製片相處融洽，卻在劇本出了問題後直接搞消失。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉學義被影射為耍大牌的男星。（圖／翻攝自劉學義微博）

▲劉學義被指是黑榜中其中一人。（圖／翻攝自微博）

網友根據諸多線索，推測該藝人正是劉學義，1990年生、目前34歲的劉學義，雖然出道多年，但直到出演《花間令》才引起關注，他的年齡符合「古裝中生」這一線索，且劉學義雖然知名度上升，但隨著其他新星如《墨雨雲間》王星越、《永夜星河》的丁禹兮、《九重紫》李昀銳等更年輕的男星崛起，他的熱度很快就被蓋過。

▲劉學義被影射為耍大牌的男星。（圖／翻攝自劉學義微博）

▲劉學義近年靠著古裝劇崛起。（圖／翻攝自劉學義微博）

劉學義近期的作品有《桃花映江山》，與孟子義搭檔主演。然而，劉學義的粉絲卻在活動現場展示「一番大男主」布條，被認為是故意挑釁孟子義，為的就是維護偶像的「番位」，引起網友廣大批評，不少人認為《搜狐娛樂》的爆料寫得很明顯，只差把劉學義的名字直接寫出來，但也有粉絲護航，認為劉學義並沒有「自以為已飛升」，且《花間令》的討論度也不到那種程度。

劉學義近日可說頻頻捲入風波，不僅這次被質疑是「耍大牌的古裝中生」，還捲入了稅務問題，傳聞他被中國當局約談並要求補繳稅款，不過業界人士認為只要補繳應該不會有大問題，但劉學義的事業依然受影響，目前他選擇低調，靜待事態發展。

►陸媒公開「9名黑榜藝人」！　知情人爆：愛片場發瘋、酬勞多演技爛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

推薦閱讀

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」！側胸刺青被看光 修杰楷只回2字

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」！側胸刺青被看光 修杰楷只回2字

百萬網紅千千返鄉「國道出車禍」！遭酒駕追撞　事故現場照曝光

百萬網紅千千返鄉「國道出車禍」！遭酒駕追撞　事故現場照曝光

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」！跟老闆理論 畫面全被拍

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」！跟老闆理論 畫面全被拍

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」　消防局結束階段任務撤退

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」　消防局結束階段任務撤退

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

陸媒公開「9名黑榜藝人」！　知情人爆：愛片場發瘋、酬勞多演技爛

陸媒公開「9名黑榜藝人」！　知情人爆：愛片場發瘋、酬勞多演技爛

汪小菲直播「對老婆Mandy發脾氣」！當場甩頭就走　她尷尬傻眼了

汪小菲直播「對老婆Mandy發脾氣」！當場甩頭就走　她尷尬傻眼了

恭喜！少時泰妍意外成了「媒人」　導演王彥蘋、女星鄧筠熹宣布結婚

恭喜！少時泰妍意外成了「媒人」　導演王彥蘋、女星鄧筠熹宣布結婚

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

鬼鬼產後首露肚「中空狀態超驚人」！羞認上圍激增：最近值得開心的事

鬼鬼產後首露肚「中空狀態超驚人」！羞認上圍激增：最近值得開心的事

藝人赴泰被拐！　台女星揭「台灣人1通病」才會淪豬仔：泰國並不危險

藝人赴泰被拐！　台女星揭「台灣人1通病」才會淪豬仔：泰國並不危險

鄧倫遭封殺3年復出了！登雜誌「沒臉沒名字」陸網酸：招魂做一半？

鄧倫遭封殺3年復出了！登雜誌「沒臉沒名字」陸網酸：招魂做一半？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」！側胸刺青被看光 修杰楷只回2字

百萬網紅千千返鄉「國道出車禍」！遭酒駕追撞　事故現場照曝光

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」！跟老闆理論 畫面全被拍

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」　消防局結束階段任務撤退

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

陸媒公開「9名黑榜藝人」！　知情人爆：愛片場發瘋、酬勞多演技爛

汪小菲直播「對老婆Mandy發脾氣」！當場甩頭就走　她尷尬傻眼了

恭喜！少時泰妍意外成了「媒人」　導演王彥蘋、女星鄧筠熹宣布結婚

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

鬼鬼產後首露肚「中空狀態超驚人」！羞認上圍激增：最近值得開心的事

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

劉學義

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 周杰倫、GD台韓兩大天王合體！　連曬3合照喊：開心的夜晚
  2. 米奇、米妮向台灣觀眾拜年！　《冰上迪士尼》幕後服裝、道具大直擊
  3. 陸媒黑榜藝人線索太明顯！網指「劉學義是其一」曾放任粉絲霸凌孟子義
  4. 連續兩天見台粉！B.A.P嘴甜喊回「老家」台灣　劉永才尖叫聲較小吃醋了
  5. 「接招合唱團」傳奇天團接棒大銀幕！　《青春來接招》滿滿回憶殺
  6. SJ D＆E高雄遇突發事件！台下躁動狂喊「地震」　東海嚇歪：以爲我沒穿
  7. 艾拉彭內爾「長期受冷暴力」邊緣人變女殺手　《謀殺清單》崩潰黑化
  8. 彭于晏新片取消上映！今年賀歲華語片掛0　業內人士嘆：9天連假是虛胖
  9. 趙露思停工養病1個月復工現身了！　遭諷「醫學奇蹟」高EQ回擊
  10. 百萬網紅千千返鄉「國道出車禍」！遭酒駕追撞　事故現場照曝光

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366