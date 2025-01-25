陸媒黑榜藝人線索太明顯！網指「劉學義是其一」曾放任粉絲霸凌孟子義

記者劉宛欣／綜合報導

陸媒《搜狐娛樂》近期針對影視圈的製片進行了訪問，公布了9位登上「黑榜」的藝人名單，多數是近年崛起的流量明星，有的表裡不一、有的耍大牌，甚至有人拿著高片酬卻態度怠慢、演技差，一連串的線索也讓廣大網友當起了鍵盤柯南，拼命想從報導中找出蛛絲馬跡，其中一個不再年輕的「自以為飛升的古裝中生」，由於線索過於明顯，不少人猜測就是去年走紅的劉學義。

▲劉學義被影射為耍大牌的男星。（圖／翻攝自劉學義微博）

在陸媒報導中，這位「自以為飛升的古裝中生」有「番位癌」，經常在片場對工作人員出言不遜、辱罵，拍戲要求加戲、改戲，甚至曾因意見不合要求換導演，還默許粉絲把「一番大男主」橫幅搬到女主角的車子前，且拍戲時很看心情，心情不好就會搞得片場烏煙瘴氣，本來與製片相處融洽，卻在劇本出了問題後直接搞消失。

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▲劉學義被指是黑榜中其中一人。（圖／翻攝自微博）

網友根據諸多線索，推測該藝人正是劉學義，1990年生、目前34歲的劉學義，雖然出道多年，但直到出演《花間令》才引起關注，他的年齡符合「古裝中生」這一線索，且劉學義雖然知名度上升，但隨著其他新星如《墨雨雲間》王星越、《永夜星河》的丁禹兮、《九重紫》李昀銳等更年輕的男星崛起，他的熱度很快就被蓋過。

▲劉學義近年靠著古裝劇崛起。（圖／翻攝自劉學義微博）

劉學義近期的作品有《桃花映江山》，與孟子義搭檔主演。然而，劉學義的粉絲卻在活動現場展示「一番大男主」布條，被認為是故意挑釁孟子義，為的就是維護偶像的「番位」，引起網友廣大批評，不少人認為《搜狐娛樂》的爆料寫得很明顯，只差把劉學義的名字直接寫出來，但也有粉絲護航，認為劉學義並沒有「自以為已飛升」，且《花間令》的討論度也不到那種程度。

劉學義近日可說頻頻捲入風波，不僅這次被質疑是「耍大牌的古裝中生」，還捲入了稅務問題，傳聞他被中國當局約談並要求補繳稅款，不過業界人士認為只要補繳應該不會有大問題，但劉學義的事業依然受影響，目前他選擇低調，靜待事態發展。

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