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SJ D&E高雄開唱遇地震！台下躁動狂喊　東海嚇歪：以爲我沒穿

記者吳睿慈／高雄報導

SUPER JUNIOR D&E繼林口兩場演唱會結束後，25日前往高雄巨蛋舉辦「2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE」，沒想到，兩人在台上聊的熱烈時竟然遇上地震，頓時全場大喊：「地震」，東海和銀赫頓時傻了眼，也跟著緊張了起來，東海甚至還說「我以為我裡面沒穿！」

▲▼ 直擊／SJ銀赫、東海。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼銀赫、東海25日在高雄開唱。（圖／資料照／記者吳睿慈攝）

▲▼ 直擊／SJ銀赫、東海。（圖／記者吳睿慈攝）

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SUPER JUNIOR D&E海外巡迴首站從台北揭開序幕，最終場則趕在農曆過年前唱進高雄巨蛋，兩人包含安可熱唱25首歌；安可演唱〈Jingle Jingle〉時，背著超大蝴蝶結、化身禮物的東海與銀赫竟然從二樓觀眾席兩側現身，並喊著「聖誕快樂」到一樓觀眾席繞場，讓粉絲瞬間陷入一陣瘋狂，東海笑說：「以為我們會從舞台出來對不對，我們就是會永遠超出你們預期以外的人。」東海也透露昨晚因為吃了水煮牛肉太油辣，結果長了針眼，銀赫則難過自己還沒吃到牛肉麵，連珍奶都還沒喝到。

SJ D＆E高雄遇突發事件！台下躁動狂喊「地震」　東海嚇歪：以爲我沒穿（圖／讀者提供）

▲SJ D＆E高雄開唱遇地震，台下躁動狂喊，東海嚇歪以爲是自己衣服沒穿。（圖／讀者提供）

只是稍早全台發生有感地震，東海、銀赫恰好人就在台上聊天，現場粉絲突然一陣躁動大喊「地震！」兩人一時之間沒搞清楚發生什麼事，一問才知道原來有地震，但隨後鎮定、Man喊：「我們會保護好大家的！」東海則以為是自己做錯什麼事，表示「我以為我衣服裡面沒穿」，緩和現場緊張的情緒，銀赫則祈求地震災情能減到最小。

「2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE」高雄站在26日（日）還有一場，現場還有零星票卷，更多詳情可洽主辦單位藝尚娛樂。

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