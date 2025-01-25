百萬網紅千千返鄉「國道出車禍」！遭酒駕追撞　事故現場照曝光

記者劉宛欣／綜合報導

百萬網紅千千以拍攝美食開箱影片走紅，平時除了用心經營YouTube頻道之外，同時也會在社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常。25日晚間，她突然在臉書上傳了一張車禍現場照片，只見她的車尾整個被撞爛，原來是在國道上遭追撞，所幸她人平安無事，也藉此提醒粉絲，過年返鄉車潮多，必須注意行車安全。

▲千千昨日返鄉出車禍。（圖／翻攝自千千臉書）

千千25日在臉書發文，開頭先是報平安「先跟大家說我沒事」，接著透露昨（24日）天在國道上塞車時，被後車追撞2次， 且對方車速相當快，她表示：「做筆錄的時候，警察說其中一台是酒駕，我對事發經過沒什麼記憶，有印象的只有氣囊全爆開、車內煙霧瀰漫，iPhone跟車子遇到事故自動報案的語音，警笛跟救護車的閃光，下一趴（part）有記憶的就是在醫院了。」

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▲千千曬出車禍現場照，相當怵目驚心。（圖／翻攝自千千臉書）

照片中可以看到千千的車子車尾整個被撞毀，車子明顯已經報銷，她感念：「但真的很感謝它保護了我們，力道大到警察說還好車子夠堅固，活著平安就好。」最後她不忘提醒網友「返鄉車潮很多，大家務必注意行車平安，保持安全車距唷！！！」