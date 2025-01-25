鬼鬼產後首露肚「中空狀態超驚人」！羞認上圍激增：最近值得開心的事

記者潘慧中／綜合報導

鬼鬼（吳映潔）日前承認未婚生女後坦言，尚未瘦到滿意的體重是她最近的煩惱，「還有一些多餘的重量在身上。」但她25日在社群網站寫下近期值得開心的事，並久違地露出了肚皮狀態。

▲鬼鬼產後首次露出肚皮狀態。（圖／翻攝自Facebook／吳映潔）



照片中，可以看到鬼鬼黑色上衣，短版中空的剪裁讓她產後首度在鏡頭前露出腰身、平坦小腹，「當然Photoshop了一下。」她下半身搭配及膝裙和皮靴，展現帥氣的街頭風格。

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▲▼鬼鬼羞認產後上圍激增。（圖／翻攝自Facebook／吳映潔）



有趣的是，雖然鬼鬼之前透露最近的煩惱是還沒瘦到滿意的體重，但也有值得開心的事，「就是內內長大了」，至於肚皮狀態，她則正面積極地說：「小肚紙繼續努力了！」

▲鬼鬼之前PO的露肚照是懷孕時期拍攝的。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811）



事實上，鬼鬼證實生下女兒後，外界討論聲浪不斷，經紀人事後僅回應：「謝謝大家的關心與祝福，鬼鬼和小朋友目前已經平安健康的展開兩人新生活，希望能先保有一些空間給鬼鬼和小朋友。鬼鬼十分期待2025有更多機會與大家見面，也希望大家能繼續支持全新身份的鬼鬼，再次感謝。」