NanaQ認了被「很多網紅劃清界線」！全因吐實1內幕：還有其他瓜可以爆

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber NanaQ以自律極簡原則走紅，不時會與粉絲分享心情。繼日前承認沒和任何創作者特別要好，「你是不是覺得我被其他網紅排擠？」她24日坦言之前做了一個舉動後，「很多網紅秒速跟我劃清界線。」

▲NanaQ承認已經有很多網紅跟她劃清界線。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）



NanaQ在Instagram限時動態透露，前陣子在頻道上傳了心靈課程的內幕後，不少網紅隨即跟她劃清界線，這是她萬萬沒想到的事，「我不曉得我做不對了什麼？反正影片很早我就刪了。」

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▲NanaQ已經拍片6年了。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）



面對其他網紅的態度，NanaQ不但不畏懼，她還表示「其實還有其他的瓜可以爆」，包括玩遊戲騙講座、賣保單等內幕，「但這些跟頻道調性不符就不分享了，講好聽一點是這樣。」

事實上關於其他網紅強迫推銷線上課程的內幕，NanaQ日前表示對方通常喜歡在人多的場合認識新朋友，接著積極示好、約出去玩、聚餐喝酒，再循序漸進地對目標推銷，「我有一次跟一位網紅朋友出遊，他就接到另一位網紅的line，一開始是噓寒問暖，對方卻話鋒一轉開始推銷，講了有半個小時！」

▲▼NanaQ日前稱很多網紅在直銷推銷課程。（圖／翻攝自YouTube／NanaQ）



NanaQ質疑，如果這些課程真的那麼好，為何沒看過任何一位網紅公開分享？而且自己身邊的案例，通常推銷者都帶有目的性，並非真心推薦「內容」，難怪導致被推銷者的不舒服，對此她也自嘲：「我沒有爆料，實話實說而已。現在一番賞可以詐騙，心靈課程可以直銷，以後會不會連擦屁布都可以加入邪教？」