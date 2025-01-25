記者田暐瑋／綜合報導

大陸歌手王耀東2021年被診斷罹患小細胞肺癌，15日難敵病魔離世，年僅39歲。他的妻子在當日清晨悲痛發文證實消息，表示：「永遠地離開了我們，他溫柔體貼，與我攜手走過13年風雨，點滴回憶盡是深情。家中諸事，他皆悉心操持，是家人的堅實依靠。」

▲王耀東病逝。（圖／翻攝自微博）



王耀東從小熱愛音樂，深受香港樂團Beyond影響，堅信「即使被生活壓倒，也不要放棄音樂夢」。然而，他2021年11月開始出現身體不適，視線模糊，本以為只是小感冒，未料12月確診為肺癌，他並未因此放棄，積極接受治療的同時，仍堅持站上舞台，歷經3年治療後，仍不敵病魔侵襲，於1月15日辭世，年僅39歲。

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▲王耀東病逝，妻子悲痛證實。（圖／翻攝自微博）



即便身體抱恙，王耀東於2023年成功舉辦個人演唱會，堅毅的精神感動無數人，妻子在當日清晨悲痛發文證實消息，讚許王耀東為人正直、事業拼搏，對家人溫柔體貼，夫妻攜手走過13年風雨，留下無數深情回憶，告別式已於1月18日舉行，親朋好友紛紛到場悼念。

令人鼻酸的是，王耀東自幼由爺爺奶奶撫養長大，2024年底他選擇回到老家陪伴91歲高齡的爺爺奶奶，走過人生最後一段路，告別式上，91歲的爺爺淚眼送別孫子，場面令人不捨。