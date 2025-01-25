打破臥虎藏龍、寄生上流紀錄！　奧斯卡黑馬《璀璨女人夢》在講什麼？

記者蕭采薇／台北報導

電影《璀璨女人夢》（Emilia Pérez）在第97屆奧斯卡共獲得13項提名，打破《臥虎藏龍》10項提名、《寄生上流》6項提名的紀錄，以非英語電影入圍奧斯卡13項大獎成為最大贏家。女主角卡拉索菲亞賈斯康，也成為首位入圍奧斯卡最佳女主角的跨性別演員。

▲《璀璨女人夢》卡拉索菲亞賈斯康成為首位入圍奧斯卡「最佳女主角」的跨性別演員。（圖／CATCHPLAY提供）



《璀璨女人夢》由坎城金棕櫚獎名導賈克歐迪亞（Jacques Audiard）執導的，女主角卡拉索菲亞賈斯康成為首位入圍奧斯卡最佳女主角的跨性別演員，她在第一時間興奮表示：「非常感謝奧斯卡的肯定！」回憶起首次與導演會面討論合作時，她便堅定地決定要參與這部電影。

當時她自信地對導演喊話：「我想拍出影史上最棒的電影，我想成為影史上最棒的女演員！」如今，拉索菲亞賈斯康成功以《璀璨女人夢》不斷打破影史紀錄，斬獲多項大獎，成為本年度獎季的最大焦點人物。

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▲賽琳娜戈梅茲在《璀璨女人夢》飾演卡拉索菲亞賈斯康的前妻。（圖／CATCHPLAY提供）

同樣以《璀璨女人夢》入圍最佳女配角獎的柔伊莎達娜亦感性分享：「我無法輕易用言語表達我對《璀璨女人夢》獲得認同的深切感謝以及喜悅。每個參與其中的人，都傾注他們的愛來講述這個感人的故事，我特別感謝卡拉，她的勇氣與才華給予《璀璨女人夢》深度以及真實性。」

▲柔伊莎達娜以《璀璨女人夢》入圍奧斯卡最佳女配角。（圖／CATCHPLAY提供）



電影《璀璨女人夢》描述一名懷才不遇的律師麗塔（柔伊莎達娜飾），接下了心狠手辣殺人不眨眼的販毒集團首腦「馬尼塔斯」（卡拉索菲亞賈斯康飾）委託，馬尼塔斯希望麗塔能協助他完成已計畫多年的秘密：成為一名真正的女性，不論是心靈或「身體」。

於是，馬尼塔斯變成了艾蜜莉亞開始全新人生，展開與律師麗塔、前妻潔西（賽琳娜戈梅茲飾）和密友四人之間的命運糾葛。台灣將於3月7日上映。