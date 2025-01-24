Ozone分組廚藝對戰　三杯雞竟變成「全黑黑暗料理」太驚人

記者蔡琛儀／台北報導

男團Ozone今年推出應景的過年特別節目《Ozone大集合》，內容包括2024年度總回顧、怪奇年菜料理教室和過年室內遊戲大挑戰，尤其分組對抗年菜料理，6人手忙腳亂、七嘴八舌，說的比做的好的驚人廚藝，最後端出無極限暗黑料理，過程相當搞笑。

▲Ozone將進行料理對決。（圖／索尼提供）

煥鈞、祖安和哲言的「黑白亂煮」組以及佳辰、文廷和子翔的「煮翔有約」組，「黑白亂煮」靈感就是來自去年最夯的料理節目《黑白大廚》，擔任主廚的煥鈞在前一天去購買黑色帥氣廚師服，讓組員祖安和哲言一起換上，自已還戴上全白廚師帽，裡面還藏了一隻小老鼠在他頭上，當場化身料理鼠王。

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沒想到「黑白亂煮」組的廚藝並沒有料理鼠王上身的功力，他們抽到「左宗棠雞」，但從第一步開始就走錯，把調醬和醃料全部混在一起，結果就在如同團名「亂煮」的情況下雞肉下了鍋，被另一組笑說：「這個顏色怎麼感覺比較像三杯雞！」最後以詭異的黑色模樣起鍋，並為這道暗黑雞肉料名取名為「林煥雞」。

▲Ozone推出過年特別節目《Ozone大集合》。（圖／索尼提供）

由佳辰擔任主廚的「煮翔有約」則要製作「蒜蓉蒸蝦」，子翔和文廷負責去除蝦腸泥的部分，不過難度頗高，讓子翔一度失去耐性，沒想到敵隊的煥鈞因太愛吃蝦，主動「倒戈」來幫忙而負責調料的佳辰最後下重手，所有辣椒和蒜頭都加了，起鍋後，色澤看起來完全正常，香氣四溢，讓「煮翔有約」組非常滿意，並取名為相當有吉祥年味的「蝦米攏順利」，並在敵隊成員有人跑票的情況下獲得勝利！

配合過年氣氛，6位成員也進行包水餃大賽，他們各自發揮創意包出自己心中的餃子，子翔一包就上手，默默開始一個接一個包，直說：「其實包水餃很療癒耶！」也透露自己平時過年在家幾乎沒機會踏進廚房，「我都是在一旁看和等著吃而已。」哲言則無厘頭包出了一朵玫瑰花，被笑說包成「小籠包」，他也表示，過年會待在家當媽媽的小幫手。此外Ozone的團綜節目《Ozone夏日青春冒險》也將於本周六起每晚於Animax頻道重播。

▲Ozone各自準備一道菜。（圖／索尼提供）