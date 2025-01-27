日本主婦超推「10個神級收納技巧」！衣服別再用疊的　按2標準完美分類

▲收納妙招。（圖／取自muji_global IG、ikeajapan IG）

圖文／CTWANT

還有幾天就是過年了，趕快把握時間整理環境，想要讓家中整潔有序的關鍵就在於善用空間、分類管理和養成好習慣，趕快來看看日本家庭主婦們都在用的收納技巧有哪些？

日本主婦也在用的收納小技巧1. 分類歸位，避免雜亂

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按用途分類：將物品分為日常必需品、季節性用品、備用物品等，方便取用。

按頻率存放：常用物品放在容易拿取的地方，較少使用的放高處或深處。

日本主婦也在用的收納小技巧2. 善用收納工具

收納箱與籃子：選擇透明或標籤清晰的收納箱，便於快速找到物品。

抽屜分隔板：用分隔板將抽屜內部分隔，適合整理小物件如襪子、飾品等。

掛鉤與壁掛架：利用牆面空間，懸掛衣物、包包或廚房用具。

日本主婦也在用的收納小技巧3. 垂直收納，節省空間

利用牆面與門後：安裝掛架或吊籃，收納鞋子、清潔用品或配件。

層板與疊加：在櫃內增加層板，充分利用垂直空間，擺放更多物品。

日本主婦也在用的收納小技巧4. 定期斷捨離

檢視物品：每隔一段時間檢查物品，捨棄損壞或不再使用的物品。

一進一出：新物品進家門時，考慮淘汰舊物品，避免堆積。

日本主婦也在用的收納小技巧5. 小空間大利用

床下空間：使用收納盒存放換季衣物或床上用品。

沙發底部：可放置平坦的收納箱，用於收納雜誌或玩具。

廚房角落：利用旋轉收納架或窄型推車，增加儲物空間。

日本主婦也在用的收納小技巧6. 標籤與顏色管理

標籤清晰：為收納盒、抽屜貼上標籤，快速找到所需物品。

顏色區分：用不同顏色的收納工具對應不同分類，一目了然。

日本主婦也在用的收納小技巧7. 折疊與捲起技巧

衣物捲起：將衣服捲起存放，比摺疊更省空間且方便取用。

毛巾折疊：使用三折或卷筒方式，整齊排列在架子上。

日本主婦也在用的收納小技巧8. 採用透明與多功能設計

透明收納：方便快速查看內部物品，避免翻找。

多功能家具：如收納床、收納沙發，結合儲物與使用功能。

日本主婦也在用的收納小技巧9. 優化動線

動線合理：將物品存放在使用頻率高的地方，減少取放步驟。廚房三角動線：爐灶、冰箱、流理台的布局方便烹飪操作。

日本主婦也在用的收納小技巧10. 養成整理習慣

每日小整理：每天花10分鐘整理桌面或房間，保持整潔。

物歸原位：使用完物品後立即歸位，避免雜亂堆積。

透過這些小技巧，不僅能讓居家環境更加舒適，也能提高生活效率，讓整理變得輕鬆又愉快！

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