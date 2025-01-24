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劉雨柔稱自己「被通知」分手　求子進度也曝光

記者葉文正／台北報導▲▼劉雨柔爆和胡凱翔戀情。（圖／翻攝自臉書）

▲劉雨柔(左)稱與胡凱翔戀情依舊。（圖／翻攝自臉書）

37歲女星劉雨柔2022年和格鬥選手黃育仁離婚後，隔年與職籃球星胡凱翔相戀，戀情相當公開，但她去（2024）年12月爆出男方到大陸打球外，還與前任糾纏不清，鬧得不歡而散。劉雨柔昨（23）日上TVBS《女人我最大》首度回應「一直很好」破除分手謠言。

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲劉雨柔稱自己求子困難。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

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劉雨柔在接受《TVBS》訪問時透露，被爆料時兩人都覺得好笑，「就是突然被人家通知妳分手的感覺」，她駁斥男友聯繫舊愛，也說男友的確有去大陸，但並非工作緣故。至於為何不立即解釋？她說：「如果今天一個有心人士隨便爆料，我們就要解釋一次，那我覺得這樣有點太累了。

▲▼劉雨柔凌晨發文。（圖／翻攝自臉書）

▲劉雨柔常發文談到近況。（圖／翻攝自臉書）

劉雨柔認為，不用刻意去證明兩人感情好或不好，會讓大家覺得太矯情，我覺得就是正常就好，我們自己知道關係跟現狀是什麼就好」。

劉雨柔也在臉書感嘆生子的困難，文章都是滿滿無力感，她說是身旁好友有過類似遭遇，於是有感而發，「不管是嘗試要懷孕，還是砸錢去做試管，都很辛苦，而且都沒有成功，試管每一次都要花很多錢，積蓄一直被燒掉，又沒辦法成功，其實我覺得那是身體累，心也很累」。

她坦誠非常喜歡小孩，多少會擔心高齡懷孕的問題，但她不趕進度，講求順其自然。至於情侶倆的感情現狀，她表示男友目前在北部打球，兩人同居生活，有更多時間相處，但還不打算談到結婚這個階段。

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