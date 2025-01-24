女伴要求「搭計程車回家」黃靖倫1舉動失戀了！佳娜：沒錢為什麼要追

記者潘慧中／綜合報導

黃靖倫從新加坡來台參加《超級星光大道3》出道，之後便留在台灣發展，並完成人生大事。最近上節目提到以前和某任對象約會後，對方雖要求搭計程車送她回家，但他當下一個舉動，女方就再也沒聯絡他了。

▲▼女伴曾要求黃靖倫搭計程車送她回家。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



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黃靖倫在《同學來了》表示，當年在新加坡和女生約會，看完電影大約已經晚上將近11點，對方便直言「你搭計程車送我回家再自己回家」，但兩人住的地方完全不同方向。

▲黃靖倫透露當時的車費大約要花台幣1千多塊。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



考慮到如果先送女生回家再自行回家的話，大約要花台幣1千多塊，黃靖倫便婉拒了，「我要趕最後一班公車先走」，結果女方就再也沒和他聯絡了。

▲▼黃靖倫趕去搭公車後，女伴就再也沒聯絡他了。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



黃靖倫進一步解釋，當時因為還是學生才會有此考量，「我真的沒有什麼錢。」對此，來賓佳娜則反問：「如果沒有錢為什麼要追女生？你不是要先去工作嗎？你先去工作！不要追！不要浪費我的時間！」

▲▼佳娜認為沒錢就不要追女生。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

