《愛的迫降》電影版男主角太man！　女主角竟排練到腿軟暈倒

記者蔡琛儀／台北報導

南韓音樂劇《愛的迫降：旗艦版》首度空降台灣大銀幕，本週六即將在台播出，《愛的迫降：旗艦版》改編自同名韓劇，將16集情節濃縮成2.5小時精華旗艦版音樂劇，並高度還原「迫降CP」利正赫、尹世理經典名場面，包括兩人在船上遇巡邏隊，情急之下利正赫霸氣吻上尹世理，順利躲避官兵追查；還有一場驚險刺激的槍戰動作戲，利正赫冒死拯救尹世理而中槍。

▲▼李奎炯在《愛的迫降：旗艦版》飾演男主角，排練過程讓女主角金勵鴛瞬間心動到腿軟。（圖／甲上娛樂提供）

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排練時，飾演利正赫的李奎炯男友力大爆發，與平常呆萌形象形成反差，讓飾演尹世理的「音樂劇女王」金勵鴛更是瞬間心動到腿軟，直接暈倒在他懷裡；除了李奎炯以外，出身自男團「LUNAFLY」的男二韓勝允在劇中對宋主喜飾演的徐丹施展各種撩妹招式，並將角色具承俊的深情付出唱得令觀眾如痴如醉。

如今該劇透過大銀幕映演，讓台灣觀眾不用飛韓國也能沉浸式感受音樂劇視聽覺饗宴，宛如親臨首爾現場，讓搶先看片的演員、KOL口碑絕讚，是元介直呼：「《愛的迫降》經典還是經典！以音樂劇的方式呈現，完全是另一種感動。」「開水小姐」大讚演員顏值、歌唱實力、音樂到場景的切換，運作流暢一氣呵成，直呼：「真的被震懾！看到最後我居然哭了！」冰蹦拉的人生第一場韓國音樂劇就獻給《愛的迫降：旗艦版》，狂讚：｢真的太厲害了！大開眼界！很精彩！」

▲▼《愛的迫降：旗艦版》男二具承俊由韓勝允飾演，女二徐丹則是宋主喜飾演。（圖／甲上娛樂提供）

《愛的迫降：旗艦版》本週六「搶先迫降場」完售倒數，此外片商也宣布，將在大年初三至初五於全台6家威秀影城擴大映演，場次將於除夕當天在威秀官網公布，大年初一晚上10點開賣，更多資訊請追蹤甲上娛樂和威秀影城。