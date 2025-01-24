野生陳庭妮「現蹤信義區」完全沒遮！靠桌街邊酒吧 真實狀態全被拍

記者潘慧中／綜合報導

陳庭妮儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她23日便在社群網站上傳一系列於信義區街邊酒吧拍攝的美照，完全沒有任何偽裝，吸引破千人按讚直呼：「好想巧遇！」

▲陳庭妮現蹤信義區。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）



照片中，可以看到陳庭妮放下一頭浪漫微捲髮，身穿淡紫色的圓領毛衣，搭配黑色及膝裙，裙襬以精緻的刺繡花紋點綴，增添了柔美氣息。她手裡拿著黑色包包，為整體造型畫龍點睛。

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▲陳庭妮完全沒有偽裝。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）



仔細一看，不難發現陳庭妮拍攝的地點正是人來人往的信義區，但她完全沒有戴帽子、墨鏡或口罩偽裝，直接靠在街邊酒吧的桌前，戲稱自己是「信義區小白兔」的她忍不住驚呼原來現在這裡變得如此好玩。

▲陳庭妮戲稱自己是「信義區小白兔」。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）



陳庭妮還有感而發地說，聽著路人聊天的結尾都是「新年快樂」時，才想起原來24日是放假前的最後一天上班日，「不論好的壞的，都可以好好的把2024做個收尾，感恩那些有捨（蛇）有得。」

陳庭妮IG全文：

信義區小白兔 原來現在這麼好玩

街上人們你一言我一語

一閃一閃亮晶晶的

無意見聽見的幾句結尾都是新年快樂

明天是放假前最後一天的上班日

不論好的壞的

都可以好好的把2024做個收尾

感恩那些有捨（蛇）有得

新的一年用漂亮的心

閃亮2025