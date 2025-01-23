可以靠外表偏偏要開口唱歌！甜茶變歌神　大開金嗓獻唱40首歌

記者蕭采薇／台北報導

《巴布狄倫：搖滾詩人》由「甜茶」提摩西夏勒梅主演，化身傳奇歌手巴布狄倫，身兼製片的他自信滿滿地說：「現場彈唱對我而言至關重要，倘若我辦得到，又幹嘛假裝呢？」對於跨出這步相當驕傲。

▲《巴布狄倫：搖滾詩人》由「甜茶」提摩西夏勒梅主演。（圖／探照燈影業提供）

另一位製片佛萊德柏格則對甜茶在片中現場演唱40首歌，還彈吉他、吹口琴反覆重來讚不絕口：「我都起雞皮疙瘩了」飾演狄倫女友的艾兒芬妮也說：「他對於抓到要訣樂在其中，且全神貫注的程度顯而易見！」



導演詹姆士曼格直表示，他認為最重要的一環：「莫過於表演，就是與演員們的合作。」除了提摩西，飾演強尼凱許的波伊德霍布魯克大呼：「能演唱這些歌真的太威了，是一段超棒的經歷！」提摩西也對他讚譽有加：「波伊德獨樹一格，和強尼凱許惟妙惟肖，卻仍放入他自己的感覺。」

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▲《巴布狄倫：搖滾詩人》中，飾演狄倫女友的艾兒芬妮。（圖／探照燈影業提供）

資深金獎男星艾德華諾頓也以狄倫恩師比特席格一角開金嗓艷驚四座，他坦言：「學習並演奏這些音樂，對我而言是個很大的號召力。」提摩西崇拜地說：「他可能是我們之中花最少時間準備角色的人，卻演得超棒，真的掏心掏肺！」

▲《巴布狄倫：搖滾詩人》有望拿甜茶拿下奧斯卡的入圍門票。（圖／探照燈影業提供）



以瓊拜亞一角首度入圍美國演員公會獎的莫妮卡巴巴羅自爆在演之前不會彈吉他，也只會彈一點烏克麗麗、在洗澡時唱歌，就這樣硬著頭皮演了，結果卻驚為天人，令波伊德霍布魯克直呼：「我記得聽到她演唱時目瞪口呆，簡直是瓊拜亞的分身吧！」她自己則發自內心地說：「準備音樂的過程真的讓我更加瞭解她與那個年代。」