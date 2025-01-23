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夕陽武士開唱倒數2天　嘉賓名單全洩「驚見大咖YTR成員」

記者蔡琛儀／台北報導

來自高雄，由主唱阿峰、吉他手王立、貝斯手Jason、鼓手兔寶組成的搖滾樂團「夕陽武士」本週六即將於台北 Legacy 舉行樂團成軍超過 10 年以來首次台北 Legacy專場，並邀請血肉果汁機吉他手阿霖、「上班不要看」成員小歐以及與夕陽武士合作〈簡單的你〉的女歌手丹丹三位嘉賓助陣。

▲▼夕陽武士高雄演唱會嘉賓血肉果汁機阿霖、女主唱丹丹（圖／夕陽武士提供）

▲夕陽武士本週六台北開唱。（圖／夕陽武士提供）

夕陽武士時隔5年再次發行完整專輯《萬事如意》，成團10年後經歷了更多不同人生階段，在心境、創作上也愈趨成熟。他們在去年舉行成團10週年的高雄專場後，特別選在符合專輯主題「萬事如意」的農曆年前，從高雄北上找歌迷團聚，他們坦言：「現在這個階段覺得身體健康、萬事如意才是最重要的，因此才想辦這個專場，邀請大家在新年前好好相聚！」希望用他們一貫率直的音樂打動更多人。

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從專輯製作到專場都鼎力相挺的阿霖表示：「跟夕陽武士走過新專輯的製作過程後，已經變成鐵打兄弟了，這次兄弟的重要場合怎麼能不一起走完呢？」，上班不要看的小歐則是因合作〈同款的人〉歌曲與夕陽武士結緣，從那之後就時不時會在夕陽武士演出中露面擔任特聘「口琴手」，夕陽武士團員也直說「小歐的口琴真的是專業樂手程度的，是最會吹的男人，讓我們離不開他！」

▲▼夕陽武士高雄演唱會嘉賓血肉果汁機阿霖、女主唱丹丹（圖／夕陽武士提供）

▲▼夕陽武士演唱會嘉賓血肉果汁機阿霖、女主唱丹丹。（圖／夕陽武士提供）

▲▼夕陽武士高雄演唱會嘉賓血肉果汁機阿霖、女主唱丹丹（圖／夕陽武士提供）

而最後一位女嘉賓丹丹公布後也引起樂迷討論不斷，直說：「終於解答〈簡單的你〉好聽的女聲是誰唱的！」，夕陽武士也開玩笑說：「夕陽武士的演出，吶喊聲總是男性居多，這次有甜美女聲丹丹的加入，期盼能平衡現場陽氣過剩的狀況。」

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