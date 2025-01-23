記者蔡宜芳／綜合報導

日本男星中居正廣捲入性醜聞，23日宣布退出演藝圈，事件受到各界關注。而近來參演《我推的孩子》真人版的演員要潤，稍早發文表達惋惜之情，直言「不希望他引退」，掀起網友熱烈議論。

▲中居正廣23日宣布引退。（圖／翻攝自傑尼斯官網）

要潤23日發文透露自己與中居正廣有私交，「比起工作時，他在私人場合更展現出人格魅力，作為明星的存在感也更強。在我眼中就是這樣的。」並表示不希望對方退出演藝圈。他接著說：「即便引退也無法解決任何問題，若法律裁決後，罪責得到了償還，但社會因同儕壓力將其徹底抹殺，那麼法律的存在意義究竟是什麼？希望我們的社會能成為一個無論是加害者還是受害者都能得到救濟的地方。」

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▲要潤發文聲援中居正廣。（圖／翻攝自Instagram／jun_kaname_official）

要潤雖然並未在貼文中提到中居正廣的名字，但仍引發軒然大波。隨後，他也刪除了原貼文，並道歉說：「我不小心因為情緒而衝動行事，真的很抱歉。」對此，有網友表示「有同行願意這樣發聲，真的很高興」，但也有人質疑：「為什麼加害者需要被救贖呢？」

▲要潤刪文道歉。（圖／翻攝自要潤X）

中居正廣在去年12月底被爆性醜聞，並傳用天價和解金與受害者和解，不過仍抵擋不了輿論壓力，更扯出電視台涉性朝貢的內幕，導致他丟掉手上所有工作。對此，中居在23日宣布退出演藝圈，並在聲明中表示：「讓這麼多人受到影響，造成損失，我感到非常抱歉。同時，我也再次向對方致以由衷的歉意。」