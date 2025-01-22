田馥甄出席尾牙超辣！　「1部位性感曝光」噴鼻血

記者蔡琛儀／台北報導

何樂音樂日前舉辦尾牙，旗下的金曲歌后田馥甄、魏如萱、洪佩瑜、蔡昌憲、廖文強以及理想混蛋、冰球樂團都搭配主題「紅色」盛裝出席，田馥甄穿上紅色長褲和黑色上衣短版長袖上衣，露出纖細蜂腰小露性感。

▲田馥甄。（圖／何樂音樂提供）

不過昨晚的「最佳造型獎」由理想混蛋奪下，主唱雞丁反串扮成小丑女，還原度高達百分之百，他笑說：「我可不喜歡輸的感覺，今年首次擔當自家何樂音樂的尾牙主持人，最佳造型獎必須是我的！」建廷則扮熱狗堡，阿哲當紅色恐龍，可沛則用襪子親自縫製紅酒杯套，拍合照時，魏如萱更笑喊：「站在雞丁旁邊壓力好大！他太辣了啦！」

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▲▼ 理想混蛋、冰球樂團。（圖／何樂音樂提供）

身為蟬聯3年的最佳造型獎得主，理想混蛋笑說：「當然是壓力山大，也認為帶給大家全新的視覺衝擊，是我們每年的重大責任。」且為讓何樂音樂尾牙精彩絕倫，加上雞丁首次擔任自家尾牙主持人，對於造型比以往還要認真，但尾牙結束後，雞丁拆假髮拆到連連田馥甄都出手相助，讓雞丁特別發文感謝：「能有馥甄姐姐幫我拆假髮，我這輩子算是值了」、「馥甄姐姐我們愛妳。」

最近和温嵐合作〈一個吻的時間〉的冰球樂團則集體以紅色賽車手裝閃耀現身，蔡昌憲則穿上《全明星運動會》紅隊制服，在當晚的「抓棒子比賽」中奪下冠軍；也一身喜氣紅色的洪佩瑜則透露，過完年後要備戰「大玩樂家4」跨界衛武營音樂會，已經今年推出第二張專輯。

▲▼ 蔡昌憲、洪佩瑜。（圖／何樂音樂提供）